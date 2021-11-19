Выход расследования Bellingcat о вагнеровцах откладывали в том числе из-за Зеленского и Ермака – основатель The Insider

"Одна из причин была связана с тем, что мы хотели получить какой-то ответ официальный, разъяснение со стороны Офиса президента и самого президента. Полгода назад все запросы уже были отправлены, первые попытки пообщаться были сделаны. И шла какая-то очень странная волокита: с нами то соглашались поговорить, то отказывались, то предлагали поговорить еще с кем-то, этот кто-то еще говорил одну версию, потом кто-то приносил какую-то другую версию. Сам президент озвучивал – это даже не версии, это можно трактовать десятью разными способами. К примеру, он говорил, что Украину пытаются втянуть в эту операцию. Кто пытался? США, Россия, Беларусь? То есть очень непонятную, расплывчатую гипотезу предложили нам с той стороны. Мы ждали, но сколько времени прошло? Сколько можно уже? Прошел почти год с момента, как расследование началось. Пора бы и честь знать", – заявил Доброхотов.
По информации журналиста, Bellingcat донес до президента информацию о том, что издание хочет поговорить именно с ним. Также отдельный запрос был направлен Ермаку.
"Кстати, со многими силовиками удалось поговорить. Я уже молчу про бывшего главу украинской разведки Бурбу, который рассказывал много подробностей и стал очень важным источником. Но и действующий глава ГУР рассказал то, что знает, со своей стороны. Но это было менее интересно. Судя по всему, операция была остановлена на политическом уровне, поэтому хотелось их интерпретацию получить. А мы этого так и не увидели", – добавил Доброхотов.
Внештатный советник Ермака, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 17 ноября в эфире канала "Украина 24" заверил, что он лично "не единожды предлагал Bellingcat встретиться в любой форме в любое время, когда им удобно".
"Потому что я отвечаю за стратегические коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны", – пояснил Арестович.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который тоже был на этом эфире, добавил, что расследователи, насколько ему известно, за день до выхода материала отправили запрос в ОП.
Bellingcat несколько раз анонсировали выход расследования о вагнеровцах, но каждый раз он переносился. В конце июля выход анонсировался "в ближайшее время". 26 сентября в Belllingcat заявляли, что расследование о вагнеровцах завершено.
Издание ZN.UA, ссылаясь на собственные источники, сообщало в марте о желании Bellingcat записать позицию Офиса президента Украины по срыву операции. В ОП тогда заявили, что расследователи Bellingcat не были в Офисе президента и "ни с кем не встречались".
Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.
Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы ОП Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.
Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.
В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.
Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.
В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.
Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".
В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.
В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".