Выход расследования Bellingcat о вагнеровцах откладывали в том числе из-за Зеленского и Ермака – основатель The Insider

Роман Доброхотов: Мы ждали, но сколько времени прошло? Сколько можно уже? Прошел почти год с момента, как расследование началось. Пора бы и честь знать Фото: Роман Доброхотов / Facebook

"Одна из причин была связана с тем, что мы хотели получить какой-то ответ официальный, разъяснение со стороны Офиса президента и самого президента. Полгода назад все запросы уже были отправлены, первые попытки пообщаться были сделаны. И шла какая-то очень странная волокита: с нами то соглашались поговорить, то отказывались, то предлагали поговорить еще с кем-то, этот кто-то еще говорил одну версию, потом кто-то приносил какую-то другую версию. Сам президент озвучивал – это даже не версии, это можно трактовать десятью разными способами. К примеру, он говорил, что Украину пытаются втянуть в эту операцию. Кто пытался? США, Россия, Беларусь? То есть очень непонятную, расплывчатую гипотезу предложили нам с той стороны. Мы ждали, но сколько времени прошло? Сколько можно уже? Прошел почти год с момента, как расследование началось. Пора бы и честь знать", – заявил Доброхотов.

По информации журналиста, Bellingcat донес до президента информацию о том, что издание хочет поговорить именно с ним. Также отдельный запрос был направлен Ермаку.

"Кстати, со многими силовиками удалось поговорить. Я уже молчу про бывшего главу украинской разведки Бурбу, который рассказывал много подробностей и стал очень важным источником. Но и действующий глава ГУР рассказал то, что знает, со своей стороны. Но это было менее интересно. Судя по всему, операция была остановлена на политическом уровне, поэтому хотелось их интерпретацию получить. А мы этого так и не увидели", – добавил Доброхотов.

Внештатный советник Ермака, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 17 ноября в эфире канала "Украина 24" заверил, что он лично "не единожды предлагал Bellingcat встретиться в любой форме в любое время, когда им удобно".

"Потому что я отвечаю за стратегические коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны", – пояснил Арестович.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который тоже был на этом эфире, добавил, что расследователи, насколько ему известно, за день до выхода материала отправили запрос в ОП.

Bellingcat несколько раз анонсировали выход расследования о вагнеровцах, но каждый раз он переносился. В конце июля выход анонсировался "в ближайшее время". 26 сентября в Belllingcat заявляли, что расследование о вагнеровцах завершено.

Издание ZN.UA, ссылаясь на собственные источники, сообщало в марте о желании Bellingcat записать позицию Офиса президента Украины по срыву операции. В ОП тогда заявили, что расследователи Bellingcat не были в Офисе президента и "ни с кем не встречались".