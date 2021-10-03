Объявленный в розыск в России главред The Insider: Путин переступил новую "красную линию"

Речь об этом зашла в связи с выездом Доброхотова из России и приходом сотрудников ФСБ с обыском к его родителям. Самого главреда российские силовики 30 сентября объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы. Нарушения якобы "выявили и задокументировали" в августе.

"Это абсолютно абсурдное уголовное дело, которое было возбуждено о якобы незаконном пересечении границы. На самом деле уголовное дело могло бы быть только в том случае, если, например, мне был бы какой-то запрет на въезд или какой-то запрет на выезд, и я нарушил. Но ничего похожего не было", – сказал Доброхотов.

Журналист считает, что уголовное дело нужно возбуждать против сотрудников ФСБ, которые отобрали его загранпаспорта и таким образом препятствовали "конституционному праву на передвижение".

"Я думаю, что рано или поздно эти виновники также будут наказаны. Это довольно такой новый этап в жизни именно российской журналистики. Потому что активисты с этим уже столкнулись. Мы видели, что брата [оппозиционера Алексея] Навального сажали в тюрьму, отца Ивана Жданова (активиста) – бросали в тюрьму. Но чтобы преследовали родственников журналиста – это такое нововведение в России. Это, наверное, новый этап, новая "красная линия", которую переступил Путин", – заявил Доброхотов.