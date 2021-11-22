Грозев о позиции Зеленского по "вагнергейту": Правильный ответ был бы либо не говорить об этом, либо говорить правду

В Bellingcat допускают, что у Зеленского были более важные политические причины, чем успех спецоперации Фото: president.gov.ua

"Возможно, мы его понимаем. Потому что правильных ответов на наши вопросы нет. Правильный ответ был бы либо вообще об этом не говорить, потому что это тоже может быть государственной позицией. Либо говорить правду. А говорить неправду – и при этом так долго – и зафиксировать то, что ты говорил неправду, уже тебя вводит в ситуацию, когда нет полезных ходов. Возможно, и правильно с его точки зрения, что он не согласился на разговор с нами", – уточнил журналист.

Он допустил, что у Зеленского были более важные политические причины, чем успех спецоперации.

"То же перемирие, которое тогда обсуждалось. Но об этом ведь не мы должны догадываться, об этом должен сказать президент. А сейчас мы должны пытаться найти возможные легитимные причины", – отметил Грозев.