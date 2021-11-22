ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Грозев о позиции Зеленского по "вагнергейту": Правильный ответ был бы либо не говорить об этом, либо говорить правду

В Bellingcat допускают, что у Зеленского были более важные политические причины, чем успех спецоперации
В Bellingcat  допускают, что у Зеленского были более важные политические причины, чем успех спецоперации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не пытался общаться с расследователем Bellingcat Христо Грозевым по поводу операции украинских спецслужб по захвату российских наемников. Об этом Грозев рассказал в интервью "Новой газете", опубликованном 18 ноября.

"Возможно, мы его понимаем. Потому что правильных ответов на наши вопросы нет. Правильный ответ был бы либо вообще об этом не говорить, потому что это тоже может быть государственной позицией. Либо говорить правду. А говорить неправду – и при этом так долго – и зафиксировать то, что ты говорил неправду, уже тебя вводит в ситуацию, когда нет полезных ходов. Возможно, и правильно с его точки зрения, что он не согласился на разговор с нами", – уточнил журналист.

Он допустил, что у Зеленского были более важные политические причины, чем успех спецоперации.

"То же перемирие, которое тогда обсуждалось. Но об этом ведь не мы должны догадываться, об этом должен сказать президент. А сейчас мы должны пытаться найти возможные легитимные причины", – отметил Грозев.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы ОП Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

Теги: Россия, Украина, боевики, наемники, расследование, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, Христо Грозев, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучшее из сладкого". Жена Петросяна поделилась рецептом брауни
"Лучшее из сладкого". Жена Петросяна поделилась рецептом брауни
  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком
  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком
"Мое сердце". 48-летняя Клум показала небритую подмышку мужа на интимном фото
"Мое сердце". 48-летняя Клум показала небритую подмышку мужа на интимном фото
"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину". Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью
"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину". Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью
  "У тебя в сисях метафан". Данилко публично пощупал грудь Поляковой. Видео
  "У тебя в сисях метафан". Данилко публично пощупал грудь Поляковой. Видео
"Шалунья", "Уже б голой вышла". Дорофеева показала тело в прозрачном нижнем белье
"Шалунья", "Уже б голой вышла". Дорофеева показала тело в прозрачном нижнем белье
  Брежнева в ультрамини перепела хит "ВИА Гры", который исполняла вместе с Седоковой и Мейхер. Видео
  Брежнева в ультрамини перепела хит "ВИА Гры", который исполняла вместе с Седоковой и Мейхер. Видео
"Тянет его за яйца", "Огромная ошибка Наташи". Королева показала, как вживую поет ее 19-летний сын
"Тянет его за яйца", "Огромная ошибка Наташи". Королева показала, как вживую поет ее 19-летний сын
  "Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
  "Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (255685)
2
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (200918)
3
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (165912)
4
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье (99650)
5
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (88658)
6
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (80963)
7
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (78253)
8
"Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом (54501)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS