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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Главный расследователь Bellingcat Грозев ответил на вопрос, кто виноват в провале операции по задержанию вагнеровцев

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Грозев: Такая операция должна действовать как часовой механизм, возможное отклонение от сценария должно быть заранее известно
Грозев: Такая операция должна действовать как часовой механизм, возможное отклонение от сценария должно быть заранее известно
Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat, автор расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер" Христо Грозев считает, что решение украинской власти отложить финальную часть операции на несколько дней стало главной причиной ее провала. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

17 ноября Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле. 

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней, и план провалился. 

"Такая операция должна действовать как часовой механизм, – сказал Грозев. – Каждый шаг должен быть прописан, и возможное отклонение от сценария должно быть заранее известно".

По его мнению, решение на пять дней сдвинуть финал операции существенно повысило риски, что она завершится провалом, поскольку в это время наемники должны были жить на территории Беларуси, в которой проходила очень нервная предвыборная кампания. Грозев отметил, что в то время Беларусь была "очень-очень параноидальна" не только по отношению к Западу, но и по отношению к России. 

Расследователь считает, что до момента переноса последней фазы операции риск ее срыва составлял "20%, максимум  30%". 

"Потому что даже за эти семь часов, которые нужны были, чтобы 33 боевика транзитом проехали через Беларусь, возможно, "Альфа" КГБ приняла бы их. По крайней мере, чтобы использовать как разменную монету", – сказал Грозев. 

После решения перенести финал операции риск ее срыва увеличился до 95%, убежден он. 

"Они должны зарегистрироваться в отеле, причем два раза – в двух разных отелях. Вся эта информация передается в реальном времени в КГБ. Мы, кстати, сами получили эту информацию благодаря белорусским киберпартизанам, которые взломали базу КГБ. Мы увидели, как передавалась информация об их заселении в реальном времени... Конечно, это создало очень много дополнительных рисков. Особенно в том месяце, когда [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко начал говорить, что он подозревает русских, Кремль в попытке вмешиваться в его кампанию перед выборами. То есть риск увеличился с 20% до 95%", – сказал Грозев. 

Он отметил, что расследователи так и не смогли четко установить, почему украинские власти решили перенести финальную фазу операции – пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленском по этому поводу Bellingcat не удалось. 

"Единственный мотив, который мы смогли найти как возможный, – это грядущая договоренность о перемирии [на Донбассе]... Легитимным политическим объяснением было бы, что очень большие надежды возлагались на это перемирие и именно это отнимало внимание и время в тот момент. Если это так, они должны это сказать и объяснить свои мотивы", – считает Грозев.

По его мнению, украинские власти совершают моральное преступление, когда скрывают данные об этой спецоперации.

"Считаю это, скорее, моральным преступлением, не политическим. Чтобы это было политическим преступлением, оно должно быть без каких-то других плюсов", – сказал расследователь.

При этом Грозев отметил, что есть доказательства совершения преступлений вагнеровцами в отношении "сотен, а может быть, тысяч людей", и отрицать эти данные или скрывать их – "моральное преступление". 

Интервью с Грозевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

18 августа главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Зеленского и руководителя Офиса генпрокурора Андрея Ермака о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Василий Бурба, который руководил ГУР Минобороны во время проведения спецоперации, заявил журналистам Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В Офисе президента заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не имеет права ничего приказывать разведке".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, Христо Грозев
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