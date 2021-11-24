Белковский: Зеленскому не удастся сохранить лицо. "Вагнергейт" – это его большой "черный шар"

По его мнению, так называемый "вагнергейт" – "это "большой черный шар" Владимира Зеленского".
"Это невозможно [сохранить лицо]. Нужно только переводить, подменять контекст, это стандартный политический ход. То есть нужно начать обсуждать что-то другое, например, что он героически предотвратил войну с Россией", – сказал политолог.
На вопрос о причинах падения рейтинга Зеленского и всей власти Белковский ответил, что "видимо, Зеленский не сделал ничего такого за эти два с половиной года, с чем ассоциировался вначале".
"За это время, пользуясь такой поддержкой в парламенте, имея монобольшинство, можно уже было сформулировать программу реформ, чего сделано не было. С учетом того, что каких-то больших, серьезных успехов, которые подменяли бы реформы, например торжественного освобождения ОРДЛО или Крыма (этого, естественно, не было и быть не могло), разочарование накапливается", – отметил политолог.
По его наблюдениям, Зеленский "в какой-то момент решил не опираться на элитный консенсус, а править путем прямой апелляции к народу".
Белковский говорит, что так же поступает президент РФ Владимир Путин – "он может наплевать на элитный консенсус, хотя всегда на него опирался".
"Зеленский, видимо, следуя этой ролевой модели, решил, что, в отличие от всех предыдущих украинских президентов, не нуждается в том, чтобы находить компромиссы с элитами и выстраивать тонкие отношения, которые были у всех, кроме [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича в [его последний период], что привело к его падению и позорному бегству. Он думает, что будет принимать какие-то популярные, популистские шаги типа закона об олигархах и народ сплотится в безмерной поддержке такого типа шагов и на элитный консенсус ему наплевать. Элита отвечает ему тем же. Поскольку у элиты есть разнообразные ресурсы, в том числе медийные, чтобы "подпортить обедню" президенту, происходит то, что популярность Зеленского последовательно и совершенно закономерно снижается", – пояснил политолог.
По предположению Белковского, Зеленский будет пытаться "продать" как большую победу недопущение войны", в результате чего возможен небольшой скачок его рейтинга.
"Впрочем, в условиях его конфликта с медиасообществом ему не удастся это хорошо "продать", если он не создаст альтернативные каналы донесения своей точки зрения до массовой аудитории, что, насколько я понимаю, он собирается делать. Но этот процесс не такой быстрый. К тому же представление, что медиа может управлять любой идиот, никогда не казалось мне убедительным. Где он возьмет кадры?" – добавил политолог.
Интервью с Белковским выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00
Зеленский стал президентом в 2019 году. В первом туре выборов за него проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10–13 ноября, Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его готовы поддержать лишь 23,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. На втором месте Порошенко (10,7%).
Также результаты исследования "Рейтинга" показывают, что Зеленскому не доверяют почти 60% украинцев, но он лидирует в рейтинге доверия граждан. В антирейтинге он с показателем в 32% занимает четвертое место после Порошенко (44%), сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко (35%) и нардепа, лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко (34%).
Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.
Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы ОП Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.
Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.
В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.
Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.
В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.
Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".
В расследовании говорится, что, по словам бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.
В ОПУ заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".
19 ноября Бурба, отвечая на вопрос о спецоперации по вагнеровцам, сказал: "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси". Бурба добавил, что операция провалилась "благодаря людям, которые находятся в главных кабинетах" и которые "сливают и передают информацию врагу".
По словам экс-начальника ГУР, Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании "Вагнер" поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.