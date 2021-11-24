Белковский: Зеленскому не удастся сохранить лицо. "Вагнергейт" – это его большой "черный шар"

По его мнению, так называемый "вагнергейт" – "это "большой черный шар" Владимира Зеленского".

"Это невозможно [сохранить лицо]. Нужно только переводить, подменять контекст, это стандартный политический ход. То есть нужно начать обсуждать что-то другое, например, что он героически предотвратил войну с Россией", – сказал политолог.

На вопрос о причинах падения рейтинга Зеленского и всей власти Белковский ответил, что "видимо, Зеленский не сделал ничего такого за эти два с половиной года, с чем ассоциировался вначале".

"За это время, пользуясь такой поддержкой в парламенте, имея монобольшинство, можно уже было сформулировать программу реформ, чего сделано не было. С учетом того, что каких-то больших, серьезных успехов, которые подменяли бы реформы, например торжественного освобождения ОРДЛО или Крыма (этого, естественно, не было и быть не могло), разочарование накапливается", – отметил политолог.

По его наблюдениям, Зеленский "в какой-то момент решил не опираться на элитный консенсус, а править путем прямой апелляции к народу".

Белковский говорит, что так же поступает президент РФ Владимир Путин – "он может наплевать на элитный консенсус, хотя всегда на него опирался".

"Зеленский, видимо, следуя этой ролевой модели, решил, что, в отличие от всех предыдущих украинских президентов, не нуждается в том, чтобы находить компромиссы с элитами и выстраивать тонкие отношения, которые были у всех, кроме [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича в [его последний период], что привело к его падению и позорному бегству. Он думает, что будет принимать какие-то популярные, популистские шаги типа закона об олигархах и народ сплотится в безмерной поддержке такого типа шагов и на элитный консенсус ему наплевать. Элита отвечает ему тем же. Поскольку у элиты есть разнообразные ресурсы, в том числе медийные, чтобы "подпортить обедню" президенту, происходит то, что популярность Зеленского последовательно и совершенно закономерно снижается", – пояснил политолог.

По предположению Белковского, Зеленский будет пытаться "продать" как большую победу недопущение войны", в результате чего возможен небольшой скачок его рейтинга.

"Впрочем, в условиях его конфликта с медиасообществом ему не удастся это хорошо "продать", если он не создаст альтернативные каналы донесения своей точки зрения до массовой аудитории, что, насколько я понимаю, он собирается делать. Но этот процесс не такой быстрый. К тому же представление, что медиа может управлять любой идиот, никогда не казалось мне убедительным. Где он возьмет кадры?" – добавил политолог.

Интервью с Белковским выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Зеленский стал президентом в 2019 году. В первом туре выборов за него проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10–13 ноября, Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его готовы поддержать лишь 23,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. На втором месте Порошенко (10,7%).

Также результаты исследования "Рейтинга" показывают, что Зеленскому не доверяют почти 60% украинцев, но он лидирует в рейтинге доверия граждан. В антирейтинге он с показателем в 32% занимает четвертое место после Порошенко (44%), сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко (35%) и нардепа, лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко (34%).