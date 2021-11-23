Арестович ответил, есть ли "крот" в Офисе президента

Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил 22 ноября в эфире канала ICTV.

19 ноября в интервью программе "Свобода слова Савика Шустера" Бурба, отвечая на вопрос о спецоперации по вагнеровцам, сказал: "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси". Бурба добавил, что операция провалилась "благодаря людям, которые находятся в главных кабинетах" и которые "сливают и передают информацию врагу".

В эфире ICTV процитировали это заявление Бурбы.

"Это слова Василия Бурбы во время ток-шоу. Какой процессуальный статус у них?" – спросил Арестович.

Когда ведущий возразил, что речь идет о "серьезном публичном заявлении, которое имеет основания быть расследованным", советник Ермака продолжил:

"Это публичное заявление, да. Оно будет расследовано. Я уверен. ГБР, СБУ, Генеральная прокуратура, другие органы скажут свое слово. Они принимают меры и будут принимать еще. Но "кротов" у нас очень много и до сих пор. Я не знаю, в высших ли [эшелонах власти], но дело генерала Шайтанова – это генерал СБУ, завербованный ФСБ России, – это беспрецедентная вещь. [...] В высших эшелонах власти где? В Офисе президента? Есть страшный "крот"? То не надо понимать это так, что все планы обороны страны сообщаются всем сотрудникам, даже высшим, Офиса президента. Государство защищено от этого, даже если представить апокалиптический сценарий, что есть "крот".