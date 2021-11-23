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Арестович ответил, есть ли "крот" в Офисе президента

Арестович назвал "апокалиптическим" сценарий, при котором в ОП есть "крот"
Арестович назвал "апокалиптическим" сценарий, при котором в ОП есть "крот"
Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

Заявление бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы о "кроте" будет расследовано правоохранительными органами.

Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил 22 ноября в эфире канала ICTV

19 ноября в интервью программе "Свобода слова Савика Шустера" Бурба, отвечая на вопрос о спецоперации по вагнеровцам, сказал: "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси". Бурба добавил, что операция провалилась "благодаря людям, которые находятся в главных кабинетах" и которые "сливают и передают информацию врагу". 

В эфире ICTV процитировали это заявление Бурбы.

"Это слова Василия Бурбы во время ток-шоу. Какой процессуальный статус у них?" – спросил Арестович.

Когда ведущий возразил, что речь идет о "серьезном публичном заявлении, которое имеет основания быть расследованным", советник Ермака продолжил: 

"Это публичное заявление, да. Оно будет расследовано. Я уверен. ГБР, СБУ, Генеральная прокуратура, другие органы скажут свое слово. Они принимают меры и будут принимать еще. Но "кротов" у нас очень много и до сих пор. Я не знаю, в высших ли [эшелонах власти], но дело генерала Шайтанова – это генерал СБУ, завербованный ФСБ России, – это беспрецедентная вещь. [...] В высших эшелонах власти где? В Офисе президента? Есть страшный "крот"? То не надо понимать это так, что все планы обороны страны сообщаются всем сотрудникам, даже высшим, Офиса президента. Государство защищено от этого, даже если представить апокалиптический сценарий, что есть "крот". 

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы ОП Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОПУ заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Арестович, расследование, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, Офис президента Украины, Василий Бурба
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