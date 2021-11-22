Шустер: Арахамия – классический пример недоразвитого политика. Я бы ему запретил слово "демократия"

В эфире ток-шоу Шустер сообщил, что на программу не пришли приглашенные на нее президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава СБУ Иван Баканов, и.о. главы Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и Арахамия.

Арахамия в Facebook пояснил, почему не пришел на эфир. Он выразил недовольство списком приглашенных гостей и заявил, что его призывы к государственной позиции и недопущению падения имиджа Украины будут проигнорированы и превратятся в "массу манипулятивных лозунгов и высказываний".

"Поэтому я решил не идти на это шоу и какие-либо другие шоу на эту тему. Все, что мог, я уже сказал в многочисленных эфирах до этого... Демократия и свобода слова должны заканчиваться там, где начинается разрушение государственности!" – написал политик.

Сотрудница студии в эфире попросила Шустера прокомментировать этот пост.

"Арахамия, к сожалению – это просто классический пример недоразвитого политика, понимаете, недоразвитый. Слово "демократия" в его устах – это как кинжал у серийного убийцы, страшное дело. Я бы ему вообще запретил слово "демократия", потому что он не знает, где она начинается. Где она заканчивается – он может себе придумать, но где она начинается и что это такое..." – заявил Шустер.

Он считает, что сейчас ни один человек из находящихся у власти не понимает, что такое демократия.

"Поэтому когда Арахамия прибегает к этим словам, у меня это может вызвать только улыбку, насмешку. Слово "демократия" и Арахамия – это несопоставимые понятия", – считает телеведущий.

Он добавил, что летит в Вильнюс на большую конференцию по демократии и, возможно, процитирует там кому-нибудь этот пост, а возможно, нет, "потому что тошно цитировать Арахамию".