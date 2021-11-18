Арахамия о вагнеровцах: Руководство страны должно было сразу сказать: "Такие операции не комментируются". И закрыли бы на этом весь эфир

Арахамия: Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать, все, что они должны были сказать: "Такие операции не комментируются" Фото: sluga-narodu.com

"Главная ошибка высшего руководства страны – что их втянули в эту чисто политическую провокацию. Это не про "зраду" и так далее. Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать – была операция или нет – все, что они должны были сказать: "Такие операции не комментируются". Все. И закрыли бы на этом весь эфир. А дальше бы пошли как положено – по закону", – сказал Арахамия.

Он считает, что в ситуации, когда спецоперации обсуждаются в эфирах телепрограмм, Украина выглядит смешно в глазах партнеров.

"Сейчас нам официально НАТО говорит: есть угроза военной агрессии. ЦРУ говорит: Россия скапливает войска. Натовские партнеры нам передают секретные разведданные. И они нам задают простой вопрос: "Ребята, у вас "кукушка" поехала? Вам можно данные вообще давать? У вас тут через день про спецоперации передачи показывают", – заявил нардеп.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, но глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".