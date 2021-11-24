Глава НСЖУ о бойкоте каналов Ахметова: Не политикам или пиарщикам учить журналистов стандартам профессии

Томиленко: Власти не имеют права бойкотировать миллионы украинцев в их праве на получение информации о государственной политике Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

Об этом Томиленко написал в Facebook 24 ноября.

"Не политикам, чиновникам или пиарщикам учить журналистов стандартам профессии. Обязанность власти – отчитываться, а не поучать. Журналисты – не идеальны. Олигархи – не гаранты свободы слова. Но бойкот политиками ведущих национальных телеканалов – "Украина" и "Украина-24" – это попытка унизить каждого журналиста, ведущего или технического работника из команды "Медиа Группы Украина", – заявил он.

Глава НСЖУ отметил, что главный судья работы журналистов – это аудитория, и у каналов из МГУ она многомилионная.

"Поэтому власти не имеют права бойкотировать миллионы украинцев в их праве на получение информации о государственной политике. Борьба с "олигархическими медиа" – это борьба за контроль над СМИ, а не готовность власти к публичным отчетам и объективной журналистской критике", – резюмировал он.