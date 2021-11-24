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ПОЛИТИКА

Глава НСЖУ о бойкоте каналов Ахметова: Не политикам или пиарщикам учить журналистов стандартам профессии

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Томиленко: Власти не имеют права бойкотировать миллионы украинцев в их праве на получение информации о государственной политике
Томиленко: Власти не имеют права бойкотировать миллионы украинцев в их праве на получение информации о государственной политике
Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко считает попыткой унизить сотрудников "Медиа Группы Украина" решение представителей парламентского большинства бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24".

Об этом Томиленко написал в Facebook 24 ноября. 

"Не политикам, чиновникам или пиарщикам учить журналистов стандартам профессии. Обязанность власти – отчитываться, а не поучать. Журналисты – не идеальны. Олигархи – не гаранты свободы слова. Но бойкот политиками ведущих национальных телеканалов – "Украина" и "Украина-24" – это попытка унизить каждого журналиста, ведущего или технического работника из команды "Медиа Группы Украина", – заявил он. 

Глава НСЖУ отметил, что главный судья работы журналистов – это аудитория, и у каналов из МГУ она многомилионная.

"Поэтому власти не имеют права бойкотировать миллионы украинцев в их праве на получение информации о государственной политике. Борьба с "олигархическими медиа" – это борьба за контроль над СМИ, а не готовность власти к публичным отчетам и объективной журналистской критике", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4550391831712312

Контекст:

Нардепы от фракции "Слуга народа" решили бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук 24 ноября. Парламентарии по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что "олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата". Также нардепы обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху", и обещали пересмотреть решение, когда "олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики". 

Кто именно из представителей монобольшинства подписался под заявлением, Палийчук не уточнила, в Telegram-канале партии указано, что речь идет о "ряде спикеров".

Также уже более полугода нардепы от "Слуги народа" не посещают эфиры канала "Прямий", который принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко, отметил журналист и телеведущий Валерий Калныш.

Член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский ответил, что Ахметов не вмешивается в редакционную политику телеканалов. "Совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября", – сказал он. 

12 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк удивлялся появлению на телеканалах Ахметова таких политиков, как экс-премьер-министр Арсений Яценюк, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр финансов Александр Данилюк, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он связывал критику действующей власти на каналах Ахметова с принятием закона об олигархах.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархахПо данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах. Он уже вступил в силу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, бойкот, шантаж, олигархи, НСЖУ, Слуга народа, Сергей Томиленко, телеканал Украина
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