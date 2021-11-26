Зеленский: Бурба и Порошенко были по разные стороны на Майдане, а потом оказались в одной команде

Об этом он заявил 26 ноября в ходе пресс-марафона, который транслируется Офисом президента.

"Что касается Бурбы. В целом я считаю, что это была операция под названием "Бурба" которая, слава богу, закончилась. Я лично не очень хорошо знал Бурбу. Когда я пришел, хотел его уволить из-за того, что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокировкой транспорта на Майдане. Это важный момент. Когда разгоняли Майдан, он в этой операции руководил транспортом, когда он был на службе в СБУ. С одной стороны, он там был. Вы должны знать это и понимать мое отношение. Он этим занимался, а потом его решили сохранить. [Пятый президент Украины] Петр Алексеевич [Порошенко]. Они были по разные стороны на Майдане, а потом оказалось, что в одной команде. Он его поставил главой разведки. Он не разведчик, он СБУшник. Он лично никакие операции не выполнял, а действующий глава разведки выполнял", – заявил президент.

Зеленский сказал, что скептически относился к Бурбе, и назвал его бизнесменом.

"Он отремонтировал за 11 млн [дом в Конча-Заспе]. Он бизнесмен, но это разведка, а не Бессарабка. Всем известно, что он занимался "бизнесом" – получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал деньги. Такой глава разведки меня не устраивал и не устраивал министра обороны [Тарана]. Все разведчики об этом знали, все бизнесмены знали. И я знал. Да, возможно, [это] слухи, а может, и нет", – заявил глава государства.

Далее он рассказал, как разведывательные органы отчитывались перед ним.

"Следующие два шага, о которых я сейчас расскажу, – [о них] никто не докладывал. Никогда об этом никто не говорил. Да, была информация, что есть вагнеровцы, что готовятся разные вещи, важно, они бандиты, что девять из них – граждане Украины. Общие были вещи. Общие. Но когда собирались все разведчики, этой информации не было", – резюмировал Зеленский.