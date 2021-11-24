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Нардеп Костенко: Бурбу пытаются дискредитировать, чтобы приуменьшить важность его показаний по "вагнергейту"

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Роман Костенко: Мы сейчас говорим непосредственно о срыве спецоперации по "вагнеровцам" и всякая дискредитация личности выглядит как преследование Бурбы
Роман Костенко: Мы сейчас говорим непосредственно о срыве спецоперации по "вагнеровцам" и всякая дискредитация личности выглядит как преследование Бурбы
Фото: Роман Костенко / Facebook

Кампания против экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы началась только тогда, когда он выступил с обвинениями власти в срыве операции против российских наемников из ЧВК "Вагнер", заявил в комментарии "Апострофу" нардеп от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

"И мы понимаем, кому это выгодно. Раньше о нем ничего не говорили: плохой он или хороший, никто его не характеризовал, пока он не выходил и не рассказывал о ситуации с "вагнеровцами". И кампания против него началась как раз тогда, когда он вышел и рассказал, как все было. Поэтому тут не нужно быть великим логиком, чтобы понять, что на него пытаются давить и дискредитировать его, чтобы таким образом, приуменьшить важность его показаний", – отметил Костенко.

Политик подчеркнул, что если о правонарушениях Бурбы есть какие-то данные, то должно быть открыто уголовное производство, а этого до сих пор не произошло.

"О нем говорят, что он якобы коррупционер. Так если есть по нему какие-то вопросы, почему больше года уже прошло, а против него не открыто никаких уголовных дел и ничего не доказано? У нас же есть НАБУ, аудиторские службы. Покажите! Мы сейчас говорим непосредственно о срыве спецоперации по "вагнеровцам" и всякая дискредитация личности выглядит как преследование Бурбы. С моей точки зрения, это делается для того, чтобы приуменьшить значение его информации", – подчеркнул народный депутат.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и самого Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявляли, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркивали, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

19 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" показали интервью Бурбы. По его словам, Ермак говорил, что указание перенести операцию по задержанию вагнеровцев поступило от Зеленского. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала. "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси", – заявил Бурба.

Экс-глава ГУР также сообщил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список причастных к операции.

Теги: Владимир Зеленский, Вагнер, Василий Бурба, ГУР Минобороны Украины, ЧВК, Роман Костенко
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