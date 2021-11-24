Нардеп Костенко: Бурбу пытаются дискредитировать, чтобы приуменьшить важность его показаний по "вагнергейту"

Роман Костенко: Мы сейчас говорим непосредственно о срыве спецоперации по "вагнеровцам" и всякая дискредитация личности выглядит как преследование Бурбы Фото: Роман Костенко / Facebook

"И мы понимаем, кому это выгодно. Раньше о нем ничего не говорили: плохой он или хороший, никто его не характеризовал, пока он не выходил и не рассказывал о ситуации с "вагнеровцами". И кампания против него началась как раз тогда, когда он вышел и рассказал, как все было. Поэтому тут не нужно быть великим логиком, чтобы понять, что на него пытаются давить и дискредитировать его, чтобы таким образом, приуменьшить важность его показаний", – отметил Костенко.

Политик подчеркнул, что если о правонарушениях Бурбы есть какие-то данные, то должно быть открыто уголовное производство, а этого до сих пор не произошло.

"О нем говорят, что он якобы коррупционер. Так если есть по нему какие-то вопросы, почему больше года уже прошло, а против него не открыто никаких уголовных дел и ничего не доказано? У нас же есть НАБУ, аудиторские службы. Покажите! Мы сейчас говорим непосредственно о срыве спецоперации по "вагнеровцам" и всякая дискредитация личности выглядит как преследование Бурбы. С моей точки зрения, это делается для того, чтобы приуменьшить значение его информации", – подчеркнул народный депутат.