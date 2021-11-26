"Это ноль". Зеленский заявил, что Бурба приносил ему "формулу COVID"

"Господин Бурба знал, что я хочу его уволить, он хотел сохранить свое место. Тогда Бурба принес какую-то информацию, что мы получили оперативную информацию, кто придумал формулу COVID [и что] даже есть формула вакцины. Он сказал мне и назвал эту страну. Эта оперативная информация есть, есть бумаги, мы даже можем передать их. Потому что мы их проверили. Он предложил мне передать эту информацию РФ или китайским коллегам. Это была операция под названием "Бурба". Я уверен, что [это] операция от товарища Пети. Почему от товарища Пети? У нас тогда только начались отношения с США и появился мощный партнер Турция. Я спросил: "Вы считаете, что я могу передать информацию?" Он обвинил в том, что кто-то распространяет COVID. Вы же понимаете – мы не идиоты. Он предложил мне это передать, и даже публично об этом сказал. Я не знаю, за кого он нас принимал, но в этот момент стало понятно, что товарищ хочет пустить, как говорят разведчики, торпеду. Это просто авантюрист и аферист", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что "никогда не хотел говорить о Бурбе таких слов", но назвал его "мелким человеком". По мнению Зеленского, Бурба связан с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Конечно, я передал все эти формулы медикам. Они сказали: "Это ноль. Это – ноль", – добавил Зеленский.