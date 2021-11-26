Зеленский о вагнеровцах: Что мог акцептовать Ермак по поводу операции? Что? У него нет полномочий!

Он подчеркнул, что глава Офиса президента Андрей Ермак вообще не мог отдавать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

"Во второй раз – я больше не хотел. Встречаться. С этим. Человеком. Который не является разведчиком нашего государства. Поэтому я не знаю – кто, секретарь ему что-то сказал? Все мои распоряжения письменные... Что мог акцептовать Ермак по поводу операции? Что? у него нет полномочий! А если он его слушался – как он мог слушаться, как, у него нет полномочий! Министр обороны и президент [имеют право утверждать операцию], все!" – подчеркнул Зеленский.

Как вышло, что операция, начало которой никто не назначал, все же началась, он не уточнил.



"Я вам честно скажу, откровенно, мне надоела эта вся история. Я от некоторых людей избавляюсь годами, к сожалению. Их все защищают", – добавил президент.

Позднее, говоря, что не будет увольнять Ермака, Зеленский еще раз подчеркнул, что глава ОП не отдавал приказов главе ГУР Минобороны.

"Он никому не приказывал, не отдавал, и не имел ни возможности, ни полномочий говорить про акцептование той или иной операции", – сказал президент.