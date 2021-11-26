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Зеленский о вагнеровцах: Что мог акцептовать Ермак по поводу операции? Что? У него нет полномочий!

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Ермак (на фото) не мог отдавать распоряжений, связанных со спецоперацией разведки, утверждает президент
Ермак (на фото) не мог отдавать распоряжений, связанных со спецоперацией разведки, утверждает президент
Фото: President Of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, который транслирует Офис президента.

Он подчеркнул, что глава Офиса президента Андрей Ермак вообще не мог отдавать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

"Во второй раз – я больше не хотел. Встречаться. С этим. Человеком. Который не является разведчиком нашего государства. Поэтому я не знаю – кто, секретарь ему что-то сказал? Все мои распоряжения письменные... Что мог акцептовать Ермак по поводу операции? Что? у него нет полномочий! А если он его слушался – как он мог слушаться, как, у него нет полномочий! Министр обороны и президент [имеют право утверждать операцию], все!" – подчеркнул Зеленский. 

Как вышло, что операция, начало которой никто не назначал, все же началась, он не уточнил. 

"Я вам честно скажу, откровенно, мне надоела эта вся история. Я от некоторых людей избавляюсь годами, к сожалению. Их все защищают", – добавил президент. 

Позднее, говоря, что не будет увольнять Ермака, Зеленский еще раз подчеркнул, что глава ОП не отдавал приказов главе ГУР Минобороны.

"Он никому не приказывал, не отдавал, и не имел ни возможности, ни полномочий говорить про акцептование той или иной операции", – сказал президент.

Контекст:

В расследовании Bellingcat "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" говорилось, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. 

Сам Бурба позднее также заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Теги: разведка, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, Василий Бурба, Андрей Ермак, ГУР Минобороны Украины, ЧВК
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