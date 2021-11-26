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Главу Офиса президента Ермака допросят из-за провала спецоперации по задержанию вагнеровцев – и.о. главы ГБР

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Ермака (на фото) допросят после получения "определенной информации" от правоохранителей, отметил Сухачев
Ермака (на фото) допросят после получения "определенной информации" от правоохранителей, отметил Сухачев
Фото: president.gov.ua

Главу Офиса президента Украины Андрея Ермака вскоре вызовут на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу "вагнергейта". Об этом 25 ноября в программе "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

"Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем это сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни. И будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем сообщим", – сказал Сухачев.

Ведущая передачи Наталья Мосейчук спросила и.о. главы ГБР, является ли Ермак "кротом", виновным в утечке информации о спецоперации по вагнеровцам.

"На сегодняшний день ни одного факта и доказательства, информацию, которую вы спрашиваете, следствие не получало", – ответил Сухачев.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/629068511784130/

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы ОП Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего руководителя ГУР Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОПУ заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

19 ноября Бурба, отвечая на вопрос о спецоперации по вагнеровцам, сказал: "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси". Бурба добавил, что операция провалилась "благодаря людям, которые находятся в главных кабинетах" и которые "сливают и передают информацию врагу".

По словам экс-начальника ГУР, Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании "Вагнер" поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Теги: Украина, наемники, правоохранители, расследование, допрос, Государственное бюро расследований, Вагнер, задержание, спецоперация, Офис президента Украины, Андрей Ермак, ГБР, ЧВК, Алексей Сухачев
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