Пятерым украинским разведчикам, готовившим спецоперацию по задержанию вагнеровцев, аннулировали загранпаспорта – "Схемы"

Как установило журналистское расследование, решение об аннуляции паспортов и запрете выезда украинские пограничники принимали на основании сфальсифицированного документа.

Отмечается, что в мае 2021 года на тот момент уже уволенный из ГУР Юрий Семенюк узнал о признании недействительным его документа прямо на границе, когда ему запретили выезд, а паспорт изъяли и уничтожили.

Журналисты установили, что основанием для изъятия паспорта и запрета выезда за границу стало письмо на бланке миграционной службы.

Согласно письму, недействительными признали загранпаспорт не только Семенюка, но и Романа Червинского, еще одного разведчика, который попросил не называть его имя, Игоря Дзеры и тогдашнего руководителя ГУР Василия Бурбы. Все они принимали непосредственное участие в спецоперации "Авеню".

Как говорится в письме, паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, а потому подлежат изъятию.

В то же время в миграционной службе опровергли, что готовили такой документ с 19 февраля. Он "не создавался, не подписывался, не регистрировался и не направлялся в Госпогранслужбу", говорится в ответе ведомства на запрос СМИ. В Госспецсвязи также сообщили, что это письмо не проходило через их службу.

В свою очередь, в Госпогранслужбе в ответ на запрос журналистов подтвердили, что такое письмо действительно поступило в службу 25 февраля.

"Радіо Свобода" попросило пограничников пояснить, как именно письмо поступило к ним. В ГПСУ ответили, что почтовой связью, но деталей по почтовому сервису не предоставили, а конверт, в котором якобы доставили письмо, не сохранили.

Письменно пограничники утверждают, что по результатам проверки они удалили записи о недействительности паспортов Семенюка и других разведчиков. Но паспорт Семенюку вернули изрезанным.

Бывший сотрудник ГУР говорит, что изъятие его паспорта могло быть продолжением админдавления со стороны властей на разведчиков, проводивших спецоперацию по задержанию вагнеровцев.

Сообщается, что из-за незаконного лишения права на передвижение и неправомерного изъятия загранпаспорта Семенюк обратился в Нацполицию.

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