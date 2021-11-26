"Нецелесообразно терять мощного человека". Зеленский заявил, что не будет увольнять Ермака

Журналистка "5 канала" обратила внимание на то, что Ермак часто попадает в скандалы, в числе последних – "вагнергейт" и празднование его дня рождения, и спросила, делает ли президент какие-то выводы в связи с этим.

Президент подчеркнул, что у него есть полномочия назначать людей своей команды.

"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятому президенту, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко – "ГОРДОН") он не нравится", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, с Ермаком разговаривает "не просто в диалоге, а в очень мощном диалоге" руководство лучших разведок разных государств, главы аппаратов разных президентов.

На упоминание в контексте этого разговора журналисткой экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, которого в свое время отказывался увольнять тогдашний президент Виктор Янукович, Зеленский подчеркнул, что Ермак "не убивал людей", а, напротив, возвращал в Украину незаконно удерживаемых РФ людей.

"Он возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно провели, вместе со многими коллегами, я считаю, очень важные операции. Больше 100 людей были возвращены после нашей Нормандской встречи", – отметил он.