ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Нецелесообразно терять мощного человека". Зеленский заявил, что не будет увольнять Ермака

Зеленский (справа) заявил, что Ермак (слева) провел очень важные операции
Зеленский (справа) заявил, что Ермак (слева) провел очень важные операции
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, который транслирует Офис президента.

Журналистка "5 канала" обратила внимание на то, что Ермак часто попадает в скандалы, в числе последних – "вагнергейт" и празднование его дня рождения, и спросила, делает ли президент какие-то выводы в связи с этим. 

Президент подчеркнул, что у него есть полномочия назначать людей своей команды. 

"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятому президенту, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко – "ГОРДОН") он не нравится", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, с Ермаком разговаривает "не просто в диалоге, а в очень мощном диалоге" руководство лучших разведок разных государств, главы аппаратов разных президентов. 

На упоминание в контексте этого разговора журналисткой экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, которого в свое время отказывался увольнять тогдашний президент Виктор Янукович, Зеленский подчеркнул, что Ермак "не убивал людей", а, напротив, возвращал в Украину незаконно удерживаемых РФ людей.

"Он возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно провели, вместе со многими коллегами, я считаю, очень важные операции. Больше 100 людей были возвращены после нашей Нормандской встречи", – отметил он.

Контекст:

О том, что Ермак и Зеленский отметили юбилей главы ОП на госдаче в Карпатах, причем гостей доставлял вертолет ГСЧС, говорилось в расследовании "Украинской правды.

Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба утверждает, что Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании "Вагнер" поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала операции.

Бурба говорил об этом 19 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", на которую приглашали также Зеленского и Ермака. Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснял отказ Зеленского и Ермака прийти на программу словами "что глава государства и руководитель его офиса не будут "бегать по эфирам по указанию олигарха". Само приглашение он назвал "вызовом на телевизионный ковер к олигарху". 

Ермак и Зеленский не пришли также 22 ноября на посвященный расследованию Bellingcat о спецоперации по задержанию вагнеровцев эфир программы "Зворотній відлік" на Общественном. 

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, моряки, Офис президента Украины, Андрей Ермак, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" В сети обсуждают откровенные фото Мишиной
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" В сети обсуждают откровенные фото Мишиной
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  "Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы
  "Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (93679)
2
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (89848)
3
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (87580)
4
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (57895)
5
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (55879)
6
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (44591)
7
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (44388)
8
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео (34541)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS