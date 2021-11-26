"Нецелесообразно терять мощного человека". Зеленский заявил, что не будет увольнять Ермака

Журналистка "5 канала" обратила внимание на то, что Ермак часто попадает в скандалы, в числе последних – "вагнергейт" и празднование его дня рождения, и спросила, делает ли президент какие-то выводы в связи с этим.
Президент подчеркнул, что у него есть полномочия назначать людей своей команды.
"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятому президенту, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко – "ГОРДОН") он не нравится", – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, с Ермаком разговаривает "не просто в диалоге, а в очень мощном диалоге" руководство лучших разведок разных государств, главы аппаратов разных президентов.
На упоминание в контексте этого разговора журналисткой экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, которого в свое время отказывался увольнять тогдашний президент Виктор Янукович, Зеленский подчеркнул, что Ермак "не убивал людей", а, напротив, возвращал в Украину незаконно удерживаемых РФ людей.
"Он возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно провели, вместе со многими коллегами, я считаю, очень важные операции. Больше 100 людей были возвращены после нашей Нормандской встречи", – отметил он.
О том, что Ермак и Зеленский отметили юбилей главы ОП на госдаче в Карпатах, причем гостей доставлял вертолет ГСЧС, говорилось в расследовании "Украинской правды.
Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба утверждает, что Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании "Вагнер" поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала операции.
Бурба говорил об этом 19 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", на которую приглашали также Зеленского и Ермака. Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснял отказ Зеленского и Ермака прийти на программу словами "что глава государства и руководитель его офиса не будут "бегать по эфирам по указанию олигарха". Само приглашение он назвал "вызовом на телевизионный ковер к олигарху".
Ермак и Зеленский не пришли также 22 ноября на посвященный расследованию Bellingcat о спецоперации по задержанию вагнеровцев эфир программы "Зворотній відлік" на Общественном.