Богдан о расследовании "Украинской правды": Прощальный "Вечерний квартал" "Беги Вова, беги"

Журналисты выяснили, что Зеленский и Ермак провели в Ивано-Франковской области около четырех дней Фото: president.gov.ua

"Громко раздается печальная и местами трагическая музыка… С грустным лицом соло поет Жека Лысый: "Черный лебедь, черный лебедь, что же ты вьешься над пустой головой…" Вариант финальной песни для зимнего "Квартала 95". Прощальный "Вечерний квартал" "Беги Вова, беги", – написал Богдан.

"Украинская правда" 24 ноября опубликовала свое расследование. Журналисты выяснили, что Зеленский и Ермак провели в Ивано-Франковской области около четырех дней – покинули Киев в пятницу, а вернулись в понедельник вечером.

21 ноября, в День достоинства и свободы, Зеленский и Ермак "быстро и незаметно" слетали в Киев на вертолете ГСЧС, чтобы почтить память погибших активистов Майдана, говорится в расследовании. День рождения Ермака – 21 ноября. У него был юбилей.

В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".

Ермак сообщил, что юбилей "никак особо не отмечал".

"Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента", – написал он в Facebook.