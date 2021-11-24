Зеленский и Ермак отметили юбилей главы ОП на госдаче в Карпатах, гостей доставлял вертолет ГСЧС – СМИ

Глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября, сообщается в материале.

В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.

По информации источников "Украинской правды", среди гостей на празднике были заместитель Ермака Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Кроме того, журналисты узнали, что утром 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского. Самолет почти сразу вернулся в Киев. Расследователям пока не удалось выяснить, были ли на его борту Зеленский и Ермак.

По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на этом вертолете, как на такси, "быстро и незаметно" летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.

Примерно через час расследователи увидели возле въезда на территорию резиденции автомобиль со знаками прикрытия. Журналисты с помощью дронов сняли территорию резиденции и увидели там вертолеты ГСЧС.

Они предполагают, что для конспирации могла быть использована военная часть аэропорта Ивано-Франковска (после посадки вертолета с территории аэропорта никто не выезжал).

По информации журналистов, празднование продолжалось и 22 ноября, следовательно, Зеленский и Ермак пробыли на даче с вечера пятницы почти до вечера понедельника. Вертолет ГСЧС сел в Борисполе 22 ноября в 16.00.

"А это значит, что президент Зеленский во время такой острой внутренней и острой ситуации летал в горы на дачу на четыре дня", – подчеркнули расследователи.

"Мы направили запросы с одним вопросом: на каких основаниях авиация специального назначения была задействована для празднования дня рождения Андрея Ермака? Сколько государственному бюджету стоили четырехдневное празднование в государственной резиденции, перелеты на вертолете на расстояние в 700 км, закрытие гостиницы на время празднования, транспортировка сотрудников Управления государственной охраны и сотрудников Государственного управления делами? После этого материала президент Зеленский должен рассказать уже обществу лично. Ответа на момент публикации не поступило", – говорится в сюжете.

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