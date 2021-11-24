Зеленский и Ермак отметили юбилей главы ОП на госдаче в Карпатах, гостей доставлял вертолет ГСЧС – СМИ

Глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября, сообщается в материале.
В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.
По информации источников "Украинской правды", среди гостей на празднике были заместитель Ермака Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
Кроме того, журналисты узнали, что утром 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского. Самолет почти сразу вернулся в Киев. Расследователям пока не удалось выяснить, были ли на его борту Зеленский и Ермак.
По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на этом вертолете, как на такси, "быстро и незаметно" летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.
Примерно через час расследователи увидели возле въезда на территорию резиденции автомобиль со знаками прикрытия. Журналисты с помощью дронов сняли территорию резиденции и увидели там вертолеты ГСЧС.
Они предполагают, что для конспирации могла быть использована военная часть аэропорта Ивано-Франковска (после посадки вертолета с территории аэропорта никто не выезжал).
По информации журналистов, празднование продолжалось и 22 ноября, следовательно, Зеленский и Ермак пробыли на даче с вечера пятницы почти до вечера понедельника. Вертолет ГСЧС сел в Борисполе 22 ноября в 16.00.
"А это значит, что президент Зеленский во время такой острой внутренней и острой ситуации летал в горы на дачу на четыре дня", – подчеркнули расследователи.
"Мы направили запросы с одним вопросом: на каких основаниях авиация специального назначения была задействована для празднования дня рождения Андрея Ермака? Сколько государственному бюджету стоили четырехдневное празднование в государственной резиденции, перелеты на вертолете на расстояние в 700 км, закрытие гостиницы на время празднования, транспортировка сотрудников Управления государственной охраны и сотрудников Государственного управления делами? После этого материала президент Зеленский должен рассказать уже обществу лично. Ответа на момент публикации не поступило", – говорится в сюжете.
О том, что Ермак и Зеленский проводят выходные в "Синегоре", писал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 20 ноября, на следующий день после того, как экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба рассказал, что Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании "Вагнер" поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала операции.
Бурба говорил об этом 19 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", на которую приглашали также Зеленского и Ермака. Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснял отказ Зеленского и Ермака прийти на программу словами "что глава государства и руководитель его офиса не будут "бегать по эфирам по указанию олигарха". Само приглашение он назвал "вызовом на телевизионный ковер к олигарху".
Ермак и Зеленский не пришли также 22 ноября на посвященный расследованию Bellingcat о спецоперации по задержанию вагнеровцев эфир программы "Зворотній відлік" на Общественном. Как подчеркивает Бутусов, они не комментируют обвинения Бурбы пять дней.
Кроме того, в последние недели обсуждается ситуация с угрозами военного вторжения России. 18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
23 ноября спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР".
Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в "большую победоносную войну" России против Украины и подчеркивает: за восемь лет конфликта на Донбассе Украина научилась защищаться. По его мнению, Путин находится в переломном моменте, решая, "идти ли через украинскую границу и сжечь мосты, или он все еще торгуется и пытается найти что-то интересное для себя".