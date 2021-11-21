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Зеленский наградил погибшего военного Сил специальных операций орденом "За мужество"

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Зеленский подписал указ о награждении украинских военных
Зеленский подписал указ о награждении украинских военных
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" II степени Уберта Мрачковского, старшего солдата Сил специальных операций, погибшего на Донбассе 19 ноября. Указ главы государства опубликован на сайте президента 21 ноября.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинской обязанности", – сказано в документе.

Зеленский также наградил:

  • орденом Богдана Хмельницкого III степени старшего лейтенанта Василия Катеринчика, майора Александра Окуска, подполковника Виталия Сущенко;
  • орденом "За мужество" III степени старшего сержанта Андрея Кузнеца;
  • медалью "За военную службу Украине" сержанта Татьяну Гатаулину;
  • медалью "Защитнику Отечества" старшего солдата Анну Балинскую, старшего солдата Светлану Орлову, полковника Валентина Стогния, мастер-сержанта Максима Хомякова.
Контекст:

33-летний Мрачковский получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Он был снайпером, участвовал в боях за Саур-Могилу в составе 51-й отдельной механизированной бригады. В 2015 году был награжден орденом "За мужество" III степени. Мрачковского называли одним из самых результативных снайперов полка ССО, написала 19 ноября "Новинарня".

Теги: Украина, Донбасс, снайперы, Саур-Могила, Владимир Зеленский, медали, ССО, награда
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