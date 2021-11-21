Зеленский наградил погибшего военного Сил специальных операций орденом "За мужество"

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинской обязанности", – сказано в документе.

Зеленский также наградил:

Контекст:

33-летний Мрачковский получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Он был снайпером, участвовал в боях за Саур-Могилу в составе 51-й отдельной механизированной бригады. В 2015 году был награжден орденом "За мужество" III степени. Мрачковского называли одним из самых результативных снайперов полка ССО, написала 19 ноября "Новинарня".