Бутусов: Зеленский проводит свой политический экватор в президентской резиденции в Карпатах, где Ермак отмечает день рождения

Бутусов: Завтра Ермаку исполнится 50 лет, у него тоже экватор. Надеюсь, они вовремя вылетят в Киев, ведь завтра День достоинства и свободы Фото: Юрій Бутусов / Facebook

"Президент не записал видео об этом событии [об истечении половины его президентского срока] с каким-то рассказом о пройденном пути, не выступил с отчетом. Верховный главнокомандующий не прокомментировал выступление экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Нет времени. Потому что свой политический экватор президент Зеленский проводит, по данным наших источников, в президентской резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области, где в кругу друзей скромно отмечает свой день рождения глава Офиса президента Андрей Ермак", – написал Бутусов в Facebook.

День рождения у Ермака, согласно его официальной биографии, – 21 ноября.

"Завтра Ермаку исполнится 50 лет, у него тоже экватор. Надеюсь, они вовремя вылетят в Киев, ведь завтра День достоинства и свободы, президент вместе с руководством офиса, с Ермаком, [его заместителем Олегом] Татаровым и [первым замсекретаря СНБО Русланом] Демченко должны возлагать цветы к мемориалу Небесной сотни, почтить память погибших героев, произнести речь, ответить журналистам на вопросы. Вот такой символизм", – резюмировал журналист.