Семьи Небесной сотни поблагодарили Порошенко за поддержку и усилия по развитию гражданского общества

Петр Порошенко: Очень благодарю все семьи Героев Небесной сотни за то, что держитесь вместе, за то, что продолжаете борьбу, за то, что сами не теряете веру и не опускаете руки Фото: eurosolidarity.org

"По случаю восьмой годовщины Революции достоинства мы, ОО "Семьи Небесной сотни", хотим поблагодарить за вашу борьбу на Майдане. Все эти восемь лет вы поддерживали и оказывали помощь семьям Героев Небесной сотни и участникам Революции достоинства. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы не опускаете руки, вы продолжаете бороться, вы отстаиваете Украину, ее интеграцию в ЕС, за что стояли наши родные защитники", – отметила во время встречи с Порошенко вдова Героя Небесной сотни Андрея Цепуна, глава правления общественной организации Юлия Цепун.

Она вручила политику благодарность по случаю Дня достоинства и свободы, который в Украине отмечают 21 ноября.

Фото: eurosolidarity.org

"Для меня это действительно очень ценно. Не верится, что уже прошло столько лет и со времен Оранжевой революции, и со времен Революции достоинства, – сказал в ответ Порошенко. – Трудности организует нам агрессор, трудности организует "пятая колонна", это трудности со стороны тех, кому "какая разница", и "мастеров разговорного жанра". Это трудности от тех, кто издевался над событиями во время Революции достоинства, их так называемый юмор, когда "Беркуту" рекомендовали взять эбонитовые палочки, которые будут производить электричество, если бить участников Майдана. Они не понимают масштаб той трагедии, тех потерь украинского народа. Тысячи украинских героев отдали свою жизнь, защищая Украину от российского нашествия".

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что нужно каждый день приближать Украину к ЕС, несмотря на все трудности.

"Очень благодарю все семьи Героев Небесной сотни за то, что держитесь вместе, за то, что продолжаете борьбу, за то, что сами не теряете веру и не опускаете руки. Я от имени всей нашей команды очень благодарен вам за эту высокую оценку. Хочу сказать – вместе дальше к победе, потому что наши главные победы еще впереди", – заявил Порошенко.