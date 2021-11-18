Янукович во время расстрелов на Майдане 11 раз говорил по телефону с Путиным – Офис генпрокурора

Янукович говорил с Путиным (на фото) с помощью специальной правительственной связи Фото: kremlin.ru

Он рассказал о деталях расследования против Януковича и тогдашних девяти топ-чиновников, которые организовали силовое противодействие митингующим в центре Киева.

Установлено, что во время активной фазы противостояний на Майдане проходили оперативные совещания у Януковича или у руководителей правоохранительных органов, либо телефонные соединения с властями и силовиками РФ.

"Руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович специальной правительственной связью соединялся с высшим правительством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович совершил 11 соединений с президентом РФ Путиным. [Виталий] Захарченко – это министр внутренних дел – 12 соединений с министром внутренних дел РФ [Владимиром] Колокольцевым", – сказал Иванов.

Также по телефону говорили руководители служб безопасности Украины и России, отметил замгенпрокурора.

Так как они общались по спецсвязи, следствию не удалось узнать содержание разговоров, добавил Иванов.