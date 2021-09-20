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Евромайдан

В Украине арестовали экс-чиновника МВД, который организовывал убийства активистов Майдана

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В результате действий Спасских погибло трое людей
В результате действий Спасских погибло трое людей
Фото: Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel / Facebook

В рамках дел Майдана правоохранители задержали бывшего сотрудника управления МВД в Киеве, который во время Революции достоинства организовал теракт и убийства активистов Евромайдана, сообщили в Офисе генпрокурора. "Украинская правда" пишет, что задержанным оказался Юрий Спасских.

По данным следствия, в феврале 2014-го подозреваемый для препятствования активистам Майдана организовал террористический акт и убийства митингующих.

В результате таких действий трое людей погибли, 14 человек получили тяжкие телесные повреждения, еще 59 митингующих получили повреждения средней тяжести.

Экс-правоохранителю инкриминирует:

  • организацию террористического акта;
  • незаконное препятствование проведению митинга;
  • умышленное убийство и законченное покушение на убийство;
  • причинение умышленных тяжких телесных повреждений;
  • превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

В то же время "Адвокатская совещательная группа" сообщила в Facebook, что Печерский райсуд Киева отправил Спасских под арест до 6 ноября 2021 года. В адвокатском объединении также рассказали, что задержали Спасских 19 сентября в Херсонской области.

https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/2086089718205605

Контекст:

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля президент Виктор Янукович бежал из страны.

В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут", в организации преступления – Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

17 февраля 2021 года Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

За время Евромайдана, по данным Офиса генпрокурора, погибло 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей, 2500 человек пострадали. По данным Министерства внутренних дел Украины, погибших сотрудников правоохранительных органов было 17.

Теги: Евромайдан, МВД, Украина, теракт, убийство, митинг, Революция достоинства, активист
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