Зеленский и Ермак не пришли на эфир Общественного по "вагнергейту"

Об этом ведущая Мирослава Барчук рассказала в эфире программы.
Она процитировала заявление советника Ермака Михаила Подоляка, заявлявшего 19 ноября, что глава государства и руководитель его офиса не будут "бегать по эфирам по указанию олигарха". Так он объяснял отказ Зеленского и Ермака прийти на программу "Свобода слова Савика Шустера", одной из тем которой был "вагнергейт". Приглашение на ток-шоу Подоляк назвал "вызовом на телевизионный ковер к олигарху".
"Мы согласны с Подоляком относительно олигархического телевидения – и поэтому пригласили топ-руководство страны, в частности президента Украины Владмира Зеленского и представителей Офиса президента, сегодня к нам на программу, но они не нашли возможности прийти", – сказала Барчук.
Позицию власти на программе озвучивали замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и нардеп от этой же фракции Никита Потураев.
"Ранее Зеленский и Ермак не пришли на эфир на телеканал "Украина", куда они до этого постоянно ходили на протяжении двух с половиной лет, объяснив это тем, что якобы вдруг перехотели ходить на телеканал олигарха. Однако на Общественное телевидение власть приходить боится, боится отвечать на вопросы журналистов. "Слуги народа" направили на "Зворотній відлік" представлять не руководителей ОП, СБУ, ГПУ, ГБР либо членов временной следственной комиссии Верховной Рады, а двух депутатов, которые не были членами парламентской следственной комиссии, то есть не могут отвечать даже за отчет. Поведение власти Зеленского – Ермака становится все более трусливым", – прокомментировал в Facebook ситуацию главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, который был на программе Общественного.
Он отметил, что с момента выхода интервью экс-начальника Главного управления разведки Минообороны Василия Бурбы программе Савика Шустера прошло пять дней, но ни Зеленский, ни представители ОП, Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора или Госбюро расследований не комментировали заявления Бурбы.
"Комментируют только наемные блогеры Офиса президента, внештатные советники, депутаты, которые не несут ответственности за свои слова и не связаны с данным делом. Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению и к сокрытию преступления и потому избегают любого диалога на любой площадке", – резюмировал журналист.
Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.
Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы ОП Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.
Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.
В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.
Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.
В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.
Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".
В расследовании говорится, что, по словам бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.
В ОПУ заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".
19 ноября Бурба, отвечая на вопрос о спецоперации по вагнеровцам, сказал: "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси". Бурба добавил, что операция провалилась "благодаря людям, которые находятся в главных кабинетах" и которые "сливают и передают информацию врагу".
По словам экс-начальника ГУР, Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании "Вагнер" поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.