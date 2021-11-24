Зеленский и Ермак не пришли на эфир Общественного по "вагнергейту"

Об этом ведущая Мирослава Барчук рассказала в эфире программы.

Она процитировала заявление советника Ермака Михаила Подоляка, заявлявшего 19 ноября, что глава государства и руководитель его офиса не будут "бегать по эфирам по указанию олигарха". Так он объяснял отказ Зеленского и Ермака прийти на программу "Свобода слова Савика Шустера", одной из тем которой был "вагнергейт". Приглашение на ток-шоу Подоляк назвал "вызовом на телевизионный ковер к олигарху".

"Мы согласны с Подоляком относительно олигархического телевидения – и поэтому пригласили топ-руководство страны, в частности президента Украины Владмира Зеленского и представителей Офиса президента, сегодня к нам на программу, но они не нашли возможности прийти", – сказала Барчук.

Позицию власти на программе озвучивали замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и нардеп от этой же фракции Никита Потураев.

"Ранее Зеленский и Ермак не пришли на эфир на телеканал "Украина", куда они до этого постоянно ходили на протяжении двух с половиной лет, объяснив это тем, что якобы вдруг перехотели ходить на телеканал олигарха. Однако на Общественное телевидение власть приходить боится, боится отвечать на вопросы журналистов. "Слуги народа" направили на "Зворотній відлік" представлять не руководителей ОП, СБУ, ГПУ, ГБР либо членов временной следственной комиссии Верховной Рады, а двух депутатов, которые не были членами парламентской следственной комиссии, то есть не могут отвечать даже за отчет. Поведение власти Зеленского – Ермака становится все более трусливым", – прокомментировал в Facebook ситуацию главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, который был на программе Общественного.

Он отметил, что с момента выхода интервью экс-начальника Главного управления разведки Минообороны Василия Бурбы программе Савика Шустера прошло пять дней, но ни Зеленский, ни представители ОП, Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора или Госбюро расследований не комментировали заявления Бурбы.

"Комментируют только наемные блогеры Офиса президента, внештатные советники, депутаты, которые не несут ответственности за свои слова и не связаны с данным делом. Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению и к сокрытию преступления и потому избегают любого диалога на любой площадке", – резюмировал журналист.