День рождения Ермака. В ОП подтвердили визит Зеленского в Гуту, сам Ермак сказал, что юбилей "никак особо не отмечал"

Ермак заявил, что праздновал свой день рождения не 21-го, а 22 ноября: В понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим Фото: president.gov.ua

Об этом идет речь в комментарии, опубликованном в Facebook ОПУ вечером 24 ноября.

"Украинская правда" опубликовала расследование, согласно которому Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отмечали день рождения последнего на территории государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Журналисты выяснили, что они провели там около четырех дней – покинули Киев в пятницу, а вернулись в понедельник вечером.

21 ноября, в День достоинства и свободы, Зеленский и Ермак "быстро и незаметно" слетали в Киев на вертолете ГСЧС, чтобы почтить память погибших активистов Майдана, говорится в расследовании. День рождения Ермака – 21 ноября. У него был юбилей.

Журналисты отмечали, что не получили ответов на запросы, которые направили в ОП.

В Офисе президента говорят, что запрос поступил 24 ноября, в день выхода статьи.

"Учитывая то, что анонсировать этот репортаж [журналист "Украинской правды"] Михаил Ткач начал еще 22 ноября, вывод может быть только один, а именно: получение комментария от Офиса президента и не предполагалось при подготовке материала, а запрос мог быть направлен сугубо формально", – заявили авторы релиза.

В ОП решили "публично отделить факты от домыслов" после выхода материала.

"Первое: официально сообщаем, что не было ни одного четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности. Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью. Третье: в пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте. Четвертое: пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента и его сотрудников и пользованию соответствующими объектами", – заявили там.

Ермак добавил, что юбилей "никак особо не отмечал".

"Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента", – написал он в Facebook.

"Украинская правда" писала, ссылаясь на источники, что среди гостей были заместитель Ермака Олег Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, но ошиблась в имени Татарова.

Ермак отметил: "У меня нет заместителя Андрея Татарова. И ни Андрея Татарова, ни Олега Татарова в Гуте не было. Из других представителей власти в резиденцию заезжал только Алексей Чернышов, который находился в эти дни в Ровно и передвигался на автомобиле".

И Ермак, и Офис президента заявили, что на следующих выходных в резиденции будут отмечать профессиональный праздник украинские дипломаты.

"Для них готовится специальный форум с программой. Подготовка проходит в Гуте прямо сейчас", – объяснил Ермак.