Рудик заявила, что перед ключевыми голосованиями нардепов приглашали в Офис президента

Рудик сказала, что переговоры в ОП перед ключевыми голосованиями в Раде вел Ермак Фото: Kira Rudik / Facebook

"Вас приглашают в Офис [президента] перед ключевыми голосованиями?" – спросила ведущая Наташа Влащенко.

"Сейчас – уже нет, но раньше встречались, чтобы проговорить нашу позицию", – ответила Рудик.

Она не уточнила, кого именно приглашали в ОП и идет ли речь лишь о главах партий. По словам Рудик, разговоры на таких встречах вел глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Ни разу не удалось прийти к согласию, потому что наша позиция всегда одна: мы голосуем за то, что хорошо для государства", – добавила Рудик.