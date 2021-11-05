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"Мало ли что вы там наговорите". В "Голосе" заявили о блокировании Офисом президента поездки их нардепов в США

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По словам Киры Рудик (на фото она в центре), неофициально ей объяснили отказ в командировке словами: "Оппозиция больше не летает"
По словам Киры Рудик (на фото она в центре), неофициально ей объяснили отказ в командировке словами: "Оппозиция больше не летает"
Фото: Kira Rudik / Facebook

Офис президента блокирует командировку делегации народных депутатов от фракции "Голос" в США, заявила пресс-служба партии 5 ноября.

Авторы релиза объяснили, что делегация из пяти человек должна была отправиться в Штаты сегодня, но официальная командировка "была умышленно сорвана из-за искусственных бюрократических препятствий". 

"Для организации поездки мы не просили у каких-либо представителей власти ни финансирования, ни визовой поддержки, ни дипломатических паспортов, ни встречи или сопровождения. [...] Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов "Голоса" стоят люди президента Зеленского и прямое указание Банковой", – говорится в заявлении. 

Глава политсилы, нардеп Кира Рудик в Facebook написала, что отказ в официальной командировке делегации не объяснили. 

"Официально – без всякого объяснения. Неофициально: "Мало ли что вы там наговорите", "оппозиция больше не летает", "мы сами выберем, кому и что рассказывать", – сообщила политик. 

Она добавила, что представители "Голоса" полетят в США "как туристы". По словам Рудик, кроме нее, в США отправятся глава фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк и депутат Киевсовета от "Голоса" Максим Нефьодов. 

Рудик пишет, что у делегации запланированы встречи с представителями Госдепартамента США, Пентагона, а также с конгрессменами. В релизе партии также упоминается встреча с представителями украинской диаспоры. 

"Во времена цифровых технологий и свободного передвижения по миру власти Зеленского упорно хотят быть единственным каналом официальной коммуникации с союзниками и международными партнерами Украины. Вынуждены их огорчить: советские методы не остановят нашу способность вести диалог с цивилизованным миром. Нам досадно, что на тридцать первом году независимости Украины представителям молодой прогрессивной либеральной партии придется, как диссидентам прошлого века, преодолевать океан в частном порядке", – подчеркивается в заявлении партии.  

https://www.facebook.com/kira.rudik/posts/10226723758625221

Контекст:

В конце октября по туристическим визам в США летала группа народных депутатов из объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда". Лидер объединения, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко тогда заявлял о препятствиях со стороны Министерства иностранных дел и посольства. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, депутаты, Алексей Гончаренко, Максим Нефьодов, блокирование, партия Голос, Кира Рудик, Ярослав Железняк
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