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Несколько украинских нардепов отправились в США. Гончаренко заявил, что МИД сначала способствовал поездке, а потом отозвал ноту

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Гончаренко говорит, что визит мог не состояться, так как "этого не хотели на Банковой"
Гончаренко говорит, что визит мог не состояться, так как "этого не хотели на Банковой"
Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Группа народных депутатов из объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" отправилась в США. Как пишет "Бабель", нардепов пригласил туда Международный республиканский институт и организация House Democracy Partnership.

Ожидалось, что они, кроме прочего, обсудят вопросы, касающиеся газопровода "Северный поток – 2" и "зеленой" энергетики. 

В составе делегации были нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, депутаты от "Слуги народа" Максим Пашковский, Анатолий Драбовский, Артем Кунаев, представительница парламентской фракции "Голос" Юлия Клименко, депутат от "Батьківщини" Владимир Кабаченко и внефракционный нардеп Гео Лерос. 

Гончаренко написал 26 октября в Facebook, что в США прибыли лишь он, Кабаченко и Лерос. 

"Мы с группой народных депутатов находимся в США, но этот визит мог не состояться. Вы спросите, почему? Ответ прост – этого не хотели на Банковой. Мы готовили эту поездку несколько месяцев с группой депутатов из МФО "За демократическую Беларусь" и "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" (входят депутаты из разных парламентских фракций, кроме ОПЗЖ), официально сообщили об этом Министерству иностранных дел. Но трудности начались за 36 часов до вылета в США. Практически всем членам нашей группы отозвали визы. И оказалось, что этому помогли в МИД: они отозвали письмо, которое направляли в Государственный департамент для получения виз депутатам", – написал он. 

Источники "Бабеля" в делегации говорят, что нота от МИД нардепам нужна была для получения визы А1. 

"Но накануне вылета в МИД передумали и отменили ноту. Причин такого решения они не объяснили. Поэтому депутаты не получили визы А1, из-за чего делегация не смогла вылететь из Украины", – пишет издание.

Лерос, Гончаренко и Кабаченко, по данным издания, полетели в США по визе В1/В2 – визе для отдыха, посещения близких, лечения, ведения бизнеса и занятия спортом. Собеседники издания сказали, что в министерстве отменили ноту без объяснения причин. 

"Сначала МИД сделал ноту поддержки, чтобы ускорить процесс получения визы, но затем им поступила команда не пускать депутатов от "Слуги народа", и они отозвали ноту", – заявил источник. 

Гончаренко также пишет, что посольство Украины в США после отзыва ноты "начало связываться со всеми, с кем были запланированы встречи, и отменять их", по его словам, отменена "даже встреча с послом [Оксаной] Маркаровой". 

В посольстве, комментируя заявление Гончаренко, сообщили "Радіо Свобода", что диппредставительство "обеспечивает рабочие поездки глав государств, государственных служащих, народных депутатов и общественных представителей Украины". 

"Обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки в соответствии с предусмотренными законодательством процедурами. В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины", – сказано в сообщении посольства. 

Контекст:

Объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" создали в Верховной Раде в ноябре 2020 года, в состав входят 25 нардепов, его глава – Гончаренко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Алексей Гончаренко, Юлия Клименко, посольство Украины, Гео Лерос, Оксана Маркарова, Владимир Кабаченко
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