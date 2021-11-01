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ПОЛИТИКА

Правительство через неделю проведет "неофициальную" встречу с нардепами – Стефанчук

Стефанчук рассказал о результатах своих встреч с фракциями
Стефанчук рассказал о результатах своих встреч с фракциями
Фото: rada.gov.ua

Члены Кабмина будут проводить дополнительные встречи с народными депутатами, чтобы пояснять свои решения, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Стефанчук сообщил, что после своего назначения спикером провел ряд встреч с представителями фракций парламента, и первой была встреча с фракцией "Батьківщина". Переговоры длились около часа. "Они сказали, что беспокоит их, я пояснил им, что могу сделать я, что мы можем сделать вместе, и мы уже наработали некоторые вещи и начинаем воплощать", – поделился Стефанчук.

В частности, представители фракции заявили, что часа вопросов к правительству, который проводится в Раде по пятницам пленарных недель, мало, и внесли инициативу, чтобы парламент приглашал министров и в непленарные недели "на такое общее собрание, возможно, неофициальное, чтобы правительство поясняло те или иные свои решения", рассказал спикер. 

Он сообщил, что такие встречи будут проводиться периодически – возможно, раз в две недели или раз в месяц. По его словам, в правительстве "нормально восприняли" эту инициативу и готовы работать с депутатами.

"Я надеюсь, что через эту пленарную неделю мы такую встречу организуем. Это абсолютно нормально, диалог конструктивный между всеми ветвями власти, тем более законодательной и исполнительной, поскольку законодательная – работодатель исполнительной", – отметил Стефанчук.

Он сообщил, что также встречался с группой "Довіра", фракцией "Слуга народа", частью "Голоса", и ждет приглашения от других фракций и групп. По словам спикера, он готов обсудить все проблемы – от масштабных и важных до маленьких бытовых. "Ко мне обратились некоторые народные депутаты, рост которых более метра девяносто. Они говорят, что им просто неудобно стоять за трибуной, когда микрофончик маленький, и они очень сильно наклоняются", – привел пример Стефанчук, отметив, что это "вопрос элементарный", и он будет решен.

Он также выразил надежду, что за эту неделю во фракции "Голос" определятся, кто будет ее возглавлять. "Пусть они решат, я приму это решение. Ситуация патовая", – прокомментировал Стефанчук. 

Контекст:

Народный депутат, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук стал новым главой Верховной Рады 8 октября вместо Дмитрия Разумкова, которого парламент отозвал с должности 7 октября.

Стефанчук заявлял о желании ввести в Раде ежемесячный день европейской интеграции, а первый вице-спикер Александр Корниенко, анонсируя свои планы на этой должности, предложил проводить раз в месяц "оппозиционный день" в парламенте. 

Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, правительство, народные депутаты, Слуга народа, партия Голос, Руслан Стефанчук, спикер, Кабмин, Довіра
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