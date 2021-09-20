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Железняк обвинил коллег из "Голоса" в работе на Офис президента

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Ярослав Железняк: В ближайшие недели мы увидим много показательных голосований
Ярослав Железняк: В ближайшие недели мы увидим много показательных голосований
Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил 20 сентября в своем Facebook, что ряд его коллег по фракции начали сотрудничать с Офисом президента.

"Coming out и о том, что происходило с партией "Голос", и о последних событиях и странных закономерностях. Всю прошлую неделю меня спрашивали журналисты: "Почему отдельные члены фракции "Голос" принимают от власти деньги на свои округа?" или "Правда ли, что кто-то из "Голоса" может проголосовать за бюджет, кадровые вопросы и другие необходимые власти решения?". Последний такой вопрос ко мне прозвучал час назад на согласительном совете. Я предупреждал, что покрывать своим именем или брендом партии никого не буду, потому даю публичный ответ", – написал Железняк.

Он заявил, что, действительно, его коллеги берут у власти деньги для своих округов.

"Правда о деньгах на округа? Да, речь идет о минимум двух депутатах – Галине Васильченко и Наталье Пипе, которые были избраны по мажоритарным округам Львовской области. К сожалению, эта информация полностью подтвердилась. Каким-то чудом 20 августа 2021 года решением КМУ №975 им выделили минимум 20 млн грн на выбранные объекты по новому механизму получения лояльности депутатов – "инфраструктурной субвенции" (то же, что и соцэконом, который во все предыдущие годы традиционно выделяли лояльным депутатам-мажоритарщикам, готовым поддерживать любые инициативы власти). Об этом свидетельствуют официальные документы и, как оказалось, даже их собственные сообщения в их собственных соцсетях", – отметил политик.

Нардеп добавил, что его источники из провластного большинства, Кабмина и бюджетного комитета ВР подтвердили, что вопрос выделения денег на этот раз решался именно в Офисе президента.

"Выделяют деньги лояльным к власти. Мои попытки остановить это "сотрудничество" без огласки закончились безрезультатно. Ну и как-то так случилось, что другие депутаты (даже некоторые от власти) такие подарки не получили. Странные совпадения", – подчеркнул Железняк.

Также он заявил, что члены межфракционного объединения "Справедливость" действительно "начали ходить" в Офис президента.

"Для меня это очевидно, но сделайте выводы сами. Да, их часто видят в Офисе. "Слуги народа" об этом часто говорят. Последний раз сразу несколько представителей власти видели руководительницу МФО "Справедливость" госпожу [нардепа от "Голоса" Александру] Устинову в офисе в последний четверг (даже время подскажу – где-то в 15.00–15.40). Случайно за час до совещания в Офисе по повестке дня парламента на следующую неделю. Бывает же совпадение?! К сожалению, такие визиты в различных комбинациях депутатов от "Справедливости" – не редкость. И хотя эта информация является публичной, но коллеги почти неделю ее не опровергают. Бывает", – отметил нардеп.

По его информации, кроме денег на округа и регулярных визитов в Офис президента, о сотрудничестве некоторых нардепов от "Голоса" с властью говорит еще несколько фактов.

"По меньшей мере голосование за первый этап бюджетного процесса – бюджетную декларацию. Когда, кроме "Слуги народа" и традиционно лояльных депутатских групп, добавили свои голоса шесть депутатов от "Справедливости". Даже не все среди них захотели голосовать. Но, правда, странное решение для оппозиции? Или как активно отдельные участники группы начали попытки блокировать мое письмо об отправке в Венецианскую комиссию законопроекта об олигархах №5599. И здесь буквально мгновенно ручные блогеры Банковой подхватили эту информацию. Странное совпадение или совместная игра? Или когда даже представителям других политических сил говорят, что, когда во власти считают голоса в парламенте на будущие решения, уже учитывают девять за от раскольников из "Голоса", – сообщил Железняк.

Он заявил, что представители коалиции ему прямо назвали имя "куратора" от них за голосованием этой группы.

"И очень странно, что ни один из членов "Справедливости" его публично не критикует. Как, кстати, и последние события по ВСК по вагнеровцам. Думаю, этого достаточно для того, чтобы каждый сделал свой вывод. В ближайшие недели мы увидим много показательных голосований: начиная с дополнительного выделения еще больше денег на округа в бюджете 2021/2022 года, и заканчивая важными законами для офиса и кадровой ротации. И все тайное станет явным. В частности, о реальных мотивах разрушения фракции и попытках захвата постов в партии "Голос" последние девять месяцев", – утверждает политик.

Нардеп добавил, что, когда партия "Голос" только создавалась, на первой стратегической сессии одним из главных принципов было записано: "Мы не продаем политических решений".

"Просто я знаю, что среди МФО "Справедливость" точно есть люди, которые не отошли от этих принципов. Поэтому, пока не поздно, в первую очередь хочу, чтобы они самостоятельно для себя решили: не забыли ли их другие коллеги, что обещали избирателям, или все же они все вместе будут делать вид, что не видят очевидного сотрудничества с властью. И стоят ли должности, к которым они так стремятся, таких действий? Надеюсь, что коллеги в конце концов откажутся от денег на округа, а их голосования не будут разочарованием для всех. А ближайшие недели уже будут показательными", – резюмировал Ярослав Железняк.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2962771793982302

Контекст:

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Железняк.

В "Голосе" с весны продолжается кризис. 29 марта ряд нардепов от "Голоса" опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со "Слугой народа". В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из "Голоса". Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, "которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

В июне черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки "Голоса" 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия и провести прозрачный съезд, на котором избрать нового главу партии.

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявила о создании парламентского объединения "Справедливость" и о недоверии главе фракции Железняку. В объединение тогда вошли 10 человек. Они инициировали исключение из состава фракции главы партии Рудик.

На съезде партии "Голос" 29 июля из политсилы исключили семерых нардепов, вошедших в объединение "Справедливость".

7 сентября нардеп Ольга Стефанишина сообщила, что в объединение "Справедливость" входят уже 11 народных депутатов из фракции "Голос" и они избрали руководство объединения. Возглавили объединение нардепы Юлия Клименко и Александра Устинова. В объединение входят 11 человек: кроме Клименко и Устиновой, это Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин. Всего во фракции "Голос", согласно сайту Рады, 20 человек.

В "Голосе", комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что, согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состава фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

Теги: Верховная Рада, оппозиция, депутаты, деньги, парламент, Юлия Клименко, голосование, Андрей Шараскин, власть, Ярослав Юрчишин, Владимир Цап, нардеп Ольга Стефанишина, Александра Устинова, субвенция, партия Голос, Соломия Бобровская, партия, Галина Васильченко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Роман Лозинский, Владимир Цабаль, Ольга Стефанишина, Наталья Пипа, Ярослав Рущишин
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