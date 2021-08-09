26% украинцев реальной оппозицией к власти считают "Европейскую солидарность", 23% – "Оппозиционную платформу – За жизнь" – опрос

В то же время 23,2% респондентов думают, что это "Оппозиционная платформа – За жизнь".
По мнению 11,7% опрошенных, настоящей оппозицией в стране является "Батьківщина", а 3,4% считают, что это "Голос".
Еще 3,1% украинцев выбрали другой вариант, а 32,8% затруднились с ответом.
Опрос проводился с 29 июля по 3 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов.
Согласно результатам опроса SOCIS, в парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которая имеет монобольшинство в Верховной Раде.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.