26% украинцев реальной оппозицией к власти считают "Европейскую солидарность", 23% – "Оппозиционную платформу – За жизнь" – опрос

В то же время 23,2% респондентов думают, что это "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По мнению 11,7% опрошенных, настоящей оппозицией в стране является "Батьківщина", а 3,4% считают, что это "Голос".

Еще 3,1% украинцев выбрали другой вариант, а 32,8% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 3 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов.

Согласно результатам опроса SOCIS, в парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которая имеет монобольшинство в Верховной Раде.