Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак

Нельзя окружать себя идиотами. Я говорил это президенту в глаза

Офис президента Украины с завидным постоянством стреляет себе в ноги и другие части тела. Это закономерно, потому что нельзя набирать на работу дураков. Надо брать умных людей. Умные люди у нас еще есть. Когда ты берешь на работу людей, не способных дать тебе элементарные советы, не способных сделать тебя лучше и умнее, ты деградируешь до уровня тех, кого ты пригласил.

Я говорю сейчас о президенте Владимире Зеленском. Не о ком-то, а о президенте. Нельзя окружать себя идиотами. Я говорил ему это в глаза. Повторяю: нельзя окружать себя идиотами.

Я начинаю всегда с себя. Я занимаюсь бизнесом, я занимаюсь YouTube-каналами, вокруг меня люди, разбирающиеся в этом лучше, чем я. Зачем мне дураки? Чтобы вместе с ними я стал дураком? Мне нужны те, кто подтянут меня до своего уровня. Мне нужны люди, с которыми я могу сесть и сказать: "Что вы думаете? Как, на ваш взгляд, надо поступать?" Решение приму я, но я должен выслушать умных. Они меня критикуют нещадно.

Но если президент любит выглядеть умным на фоне людей, которые в умственных способностях ему уступают, это путь в никуда. Это еще счастье, что ему попался Андрей Ермак, который замкнул на себе уже абсолютно все. Не зря говорят, что сегодня страной управляет не Зеленский, а глава офиса Ермак. Я с этим частично согласен. Даже не частично. Я думаю, что Украиной сегодня не управляет Зеленский. Думаю, Украиной управляет Ермак. Он умный человек. Он понял, как сделать так, чтобы президент был доволен и чтобы страной управлять. Но дальше – пропасть. Дальше никого. Дальше пусто. Есть несколько профессиональных людей на каких-то местах... Не будем называть фамилии, чтобы не дразнить остальных. Но дальше уровень убийственный. Дальше люди, которые никогда не были в государственном управлении, которые не понимают, что это, которых не учили этому. И это системная, глобальная ошибка.

Я хочу публично извиниться перед бывшим главой военной разведки и экс-председателем СБУ Игорем Смешко. Потому что когда он мне кое-что сказал накануне второго тура президентских выборов, я ответил: "Игорь Петрович, наверное, это все-таки не так. Позволю себе с вами не согласиться". Перед вторым туром президентских выборов у нас было две кандидатуры: Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Мы сидим, обсуждаем. Я говорю: "Игорь Петрович, Порошенко – совершеннейший негодяй. Его приход к власти второй раз означает катастрофу и крах для страны. Выбор один – Зеленский. Другого выбора у нас нет. Надо его поддержать всем здравым силам". Игорь Петрович на меня посмотрел... Как вам сказать, какое у него было выражение лица? Мудрого человека. Он сказал: "Дмитрий Ильич, когда вы летите в самолете, вам наверняка не хочется, чтобы в кабинете пилота сидели люди, которых не обучали управлять самолетом. Если, не дай бог, у вас будет какая-нибудь медицинская процедура, вам наверняка не захочется, чтобы ее проводили люди, не знакомые с медициной. Почему вы думаете, что человек, который был артистом, может управлять государством?" Я возразил: "Игорь Петрович, для того, чтобы управлять государством, можно быть кем угодно. Главное – иметь одно важное достоинство: собрать вокруг себя людей, которые тебе покажут и подскажут, как управлять государством". Но он же этого не сделал! У нас из каждой дыры торчит где-то Коля Тищенко, который является светочем мысли. И эти люди руководят страной! Мне стыдно, просто стыдно.

Я сейчас подумал... Я о Зеленском уже не думаю. Это уже неинтересно. Я сегодня думал об Украине. О нас думал. О себе думал. Думал, почему у нас такая системная беда? Я рассуждаю вслух. У нас был первый президент – очень подготовленный человек. Очень! Леонид Макарович Кравчук – мудрый, добрый, подготовленный. Да, он где-то был не силен в экономике, но рядом с ним были экономисты. Он понимал, что там, где ты не силен, нужно подкрепить людьми.

Потом Леонид Данилович Кучма. Он кем работал до президентства? Премьер-министром. А до этого? Директором крупнейшего в мире ракетного завода. "Южмаш" – это государство. Он всю свою жизнь провел на этой работе и понимал, как крутятся шестеренки огромного механизма.

Два с половиной года президентства Зеленского – ни одной реформы. Ничего вообще! Коту под хвост опять

А дальше началась проблема. Большая проблема. Виктор Андреевич Ющенко – божий человек. У меня к нему прекрасное отношение. Прекрасное! Он сейчас на меня может обидеться, но я искренне говорю. Как я хотел, чтобы он стал президентом, и что я для этого только не делал! Это известно, я не буду повторять. Я дружил с выдающимся человеком, я хочу его вспомнить, – с Александром Алексеевичем Зинченко. Он был вице-спикером, потом он был руководителем штаба Ющенко и потом – госсекретарем, то есть главой Администрации Президента. Это один из самых подготовленных и самых порядочных людей в моей жизни. Этот человек мог быть прекрасным президентом. Он понимал людей и в людях, он был интеллигентом... В нем было воплощение лучших человеческих качеств. И вот покойный Александр Алексеевич (к сожалению, он рано умер) мне говорит: "Я готовил визит Ющенко в Вашингтон. Когда Виктор Андреевич – президент Украины – зашел в Конгресс, все конгрессмены, встречая его, встали, 70% из них были с оранжевыми шарфиками". В этой ситуации, когда ты уже победил в третьем туре, когда перед тобой Украина, делай реформы как можно быстрее. Быстрее! Все у тебя есть для этого. И команда была намного сильнее, чем сейчас. Пчелы, мед, глечики и все остальное. В результате – пять лет коту под хвост.

Программа "Час Голованова" с участием Гордона, которая вышла 23 ноября, побила рекорд телепросмотра канала "Украина 24" за все время его существования. Скриншот: Україна 24 / YouTube

И в результате пришел Виктор Янукович. Это следующая беда. Вы меня простите, конечно, я не знаю, как кого воспитывали в детстве, но, когда человек сидел и трижды был судим, его нельзя избирать президентом. Это нарушенный баланс внутренних человеческих ценностей. Я силовикам – министрам внутренних дел, председателям СБУ – говорил: "Как вам жилось, когда у вас на стене в кабинете висел портрет дважды сидевшего и трижды судимого зэка? Как вы себя чувствовали в этом момент?" Они мне отвечали: "Его избрал народ". Получили мы с Януковичем по полной программе.

Следующий пациент пришел – Петр Алексеевич Порошенко. Опять надежда. Объединит страну. Богатый. У него миллиарды. "Значит, наверное, воровать не будет, – думал, дурной, я. – Значит, наверное, людям даст. Значит, войну прекратит". Да нет! Главное, как бы где-то набарыжить чего. Это прежде всего. Опять мимо.

Владимир Александрович Зеленский. В моем понимании – светлый, чистый парень, из прекрасной семьи, хорошо образованный, хорошо воспитанный, добившийся успеха на сцене, заработавший деньги честным трудом, не коррупцией. Думаю, учитывая все, что было до него: этот ну точно да! Два с половиной года – ни одной реформы. Ничего вообще! Коту под хвост опять. Ну как так? Ну почему? Ну почему опять идиотов полно рядом с ним? Он что, не видит? Я раньше думал: "Может, они как-то его окрутили? Может, они его обвертели?" Я сейчас уже себя ругаю: "Ты что, дурной? Посмотри: это, значит, он".

Выходит бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили и говорит: "$37 млрд крадут ежегодно из бюджета". Выходит госсекретарь США Энтони Блинкен и говорит: "$40 млрд крадут из бюджета ежегодно". А он молчит! А чего ты молчишь? Ты или руководишь этой коррупцией, или ты ее покрываешь, или, если ты ни при чем, выйди и скажи: "Я ни при чем, это они". Ну скажи что-то!

Наступление повел на свободу слова. Да Украина живет свободой! Это свободная страна. Ты создай свободу слова и блюди ее, дай равные возможности всем и равные права. Но нет! То законопроект о дезинформации, то законопроект о медиа, который они собираются голосовать в январе, потом закон о деолигархизации... Он же не с олигархами борется, а с прессой, которая в руках олигархов. Он хочет быть сам над всеми. Он по пути президента РФ Владимира Путина хочет пойти, что ли? Это его идеал? Я не понимаю! И опять трусливо не говорит ни о чем!

Все, что произошло со спецоперацией по вагнеровцам, – ужасно. Это предательство

Вагнеровцы. Я знаю эту историю всю от начала до конца. Я пока говорить не могу – я себе рот заклеил. Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев сказал, другие люди сказали, я сижу и молчу. Знаете, что меня больше всего потрясает в этой истории? Вранье президента! Ну не ври! Выйди и скажи, черт побери, что было предательство, что предал этот, или тот, или ты предал – я не знаю. Но выйди и скажи, нельзя молчать. Полтора года сплошного вранья. То не было операции, то российские нарративы, то об этом пишет "Комсомольская правда" [которой верить нельзя]... А наши украинские ребята разработали такое, что достойно Голливуда. В Голливуде таких сценариев нет! А вы все взяли и сорвали, при этом ты не говоришь почему.

Руководитель спецоперации, бывший глава военной разведки Василий Бурба – это, безусловно, патриот Украины. И то, что он и его ребята задумали, – это беспрецедентная спецоперация в истории мировых спецслужб, которую просто предали, сдали бездарно наши руководители. Коту под хвост бросили ее. Без объяснения причин.

Конечно, Василий Васильевич Бурба не имеет права разглашать детали. Он офицер, он хранитель многих тайн. Но он настаивал на том, чтобы не репрессировали его офицеров. Потому что как только стала прорываться информация о вагнеровцах, уволили Бурбу, уволили офицеров. Его выгнали из охраняемой дачи, забрали охрану. Что это за действия государства? Это враги, что ли? Кто это делает? Я начинаю нервничать. Скажу честно: я себя всегда держу в руках. Но когда объединяются глупость и подлость, меня наизнанку выворачивает от этого.

Все, что произошло с вагнеровцами, – ужасно. Это предательство. Думаю, целый ряд захватывающих деталей мы узнаем позже, потому что они будут открываться. Грозев сказал мне в интервью, что он советует президенту выйти и объясниться с народом. Мое мнение: это уже не поможет. Объяснить вранье невозможно. Можно пытаться, но все это будет не очень хорошо выглядеть.

[Бурба сказал журналистам Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней]. Но не имеет права быть посвящен в такие спецоперации глава офиса и замглавы офиса! Никто, кроме президента и министра обороны. А президент самоустранился. Он не принимал не просто дядю Васю какого-то, он не принимал руководителя Главного управления военной разведки Министерства обороны – одну из ключевых фигур в стране. Это как? Это самоустранение и нежелание брать решение на себя. Это делегирование полномочий человеку, который не имеет права вообще не то что получать эти полномочия, но даже знать об этом.

Гордон: Почему спецоперацию по вагнеровцам отложили? То ли они предатели и работают на Россию, то ли просто трусливые люди и боялись разозлить дядю Вову Путина. Скриншот: Україна 24 / YouTube

Почему они врали о спецоперации? Потому что они не знали, что говорить. А почему они ее отложили? То ли они предатели и работают на Россию, то ли просто трусливые люди и боялись разозлить дядю Вову Путина. Я больше вариантов не вижу.

Это была гениальная спецоперация! И перенести ее даже на час означало крушение всей операции. Что и было благополучно исполнено.

Россию устраивает слабое руководство Украины – такое, как сегодня. Я считаю, что она заинтересована в сохранении Зеленского

Все вокруг говорят, что в руководстве Украины есть агенты России, называют фамилии Ермака, первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслана Демченко – ближайших людей к президенту. Почему ты молчишь? Выйди и скажи: они агенты или не агенты? Разбирается кто-то или не разбирается? Когда Бурба официально на программе Савика Шустера говорит, что в высшем руководстве Украины есть "русский крот", это повод президенту выступить и сказать: или Бурба врет, или он совершает неправомерные действия, или "русский крот" пойман – и вот он. Молчать нельзя, ребята. Это же, повторяю, сказал не какой-то дядя с улицы, а начальник Главного управления военной разведки. Ничего себе!

А еще хуже, что руководство Украины нагнетает истерию и пугает российским вторжением. Сейчас что не откроешь: "Русские войдут! Русские войдут! Русские войдут!" Я говорю с разными умными людьми по этому поводу и делаю выводы. Исходя из того, что я слышал: это абсолютная неправда, никакого исключительного сосредоточения российских войск на нашей границе нет, оно ничем не отличается от ситуации 2016–2017 годов. И по численности, и по вооружению. Почему нагнетается эта истерия? Она выгодна двум сторонам – Украине и России. Почему она выгодна Украине? Отвлечь внимание от скандала с вагнеровцами, от неудачной политики, от возможных веерных отключений энергии, от тарифов и так далее. Отвлечь внимание сплочением вокруг опасности. Чем эта ситуация интересна России? Во-первых, Россию устраивает слабое руководство Украины – такое, как сегодня. Я считаю, что Россия заинтересована в сохранении Зеленского, потому что он понятен, он слаб и с ним просто вести дела. То есть сохранение Зеленского – уже хорошо для России. Второй момент. Благодаря слухам, что Россия нападет, она будет сейчас выторговывать у Запада какие-то вещи. Это как рэкет в 1990-х. Знаете, как он действовал? Приходили к предпринимателям и говорили: "Вам охрана нужна?" – "Да нет". – "Будут проблемы! Быстрее берите!" То есть создавали проблемы и за деньги их решали. Та же ситуация с Россией – создание проблем и решение их за что-то.

[Возможны ли кадровые изменения в окружении президента?] Зеленский не уволит Ермака никогда! Я объясню почему. Мне Леонид Макарович рассказывал, что в самый разгар Майдана Янукович приглашал трех президентов – Кравчука, Кучму и Ющенко – к себе советоваться. Леонид Макарович сказал ему: "Виктор Федорович, у нас есть мнение, что вам надо уволить [тогдашнего премьер-министра Николая] Азарова и [тогдашнего главу МВД Виталия] Захарченко и на этом все закончится. Увольте их!" Янукович сказал: "Никогда! Я их всех!.." И чем это закончилось? Почему Зеленский не уволит Ермака? Это очень талантливый человек, он очень работоспособен, он умница. Как только уйдет Ермак, посыплется вся хлипкая вертикаль власти. Там все замкнуто на Ермаке. Вход к президенту – только через Ермака, другого варианта нет. Как только Зеленский его уволит, все вокруг развалится – и он останется с Колей Тищенко, [советником Ермака Алексеем] Арестовичем, [главой Минюста Денисом] Малюськой и [народным депутатом от "Слуги народа" Галиной] Третьяковой. Я могу назвать еще кучу фамилий. И надо будет кому-то работать, а работать будет некому. В результате закончится это плохо. Поэтому он будет держаться за Ермака до последнего – и пропадут они вместе... Все люди вокруг Зеленского расставлены Ермаком, кроме [помощника президента] Сергея Нахмановича Шефира. Светлое пятно в этом темном царстве. Мудрейший, умнейший, добрейший... Вообще, замечательный человек, которого уже не допускают ни к чему. Он уже ничего не решает. Не имеет реальных рычагов воздействия и управления.

После всего этого, честно скажу, Зеленский для меня умер. Нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас: для меня он закончился, его нет. И дальше это начало конца. Все, что произошло с вагнеровцами, с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые не сделаны, с тем, что он не может выйти к людям и объяснить... Он же всегда объяснял. Он пришел в президенты на волне свободы слова. Да если бы не эта свобода слова, если бы не "Квартал", который не смогли задушить ни Янукович, ни Порошенко, хотя наверняка хотели... А где "Квартал"? А "Квартал" – все! Знаете почему? А запрещено шутить про президента. Все, нет "Квартала". Он и "Квартал" убил! Он не только свободу слова пытается убить, он убил "Квартал".

Я бы очень хотел, чтобы Зеленский был последним президентом Украины

Мне Зеленский больше неинтересен. Мне уже неинтересно все, что он будет говорить, и все, что он будет делать. Он врал украинцам. Дальше неинтересно. Дальше это будет сериал "Слуга народа" и "Квартал 95". Я все понял: он артист и должен собирать аплодисменты. Знаете, что было интересно? Сериал "Слуга народа". Фильм крутой. А все, что после фильма... От его президентского рейтинга скоро ничего не останется. Ничего не останется! Он уверенно идет по пути Виктора Андреевича. Я хочу сказать, что Виктора Андреевича я очень люблю по-человечески. Но так все прокакать – это надо было уметь.

Я мечтаю об одном. Чтобы Владимир Александрович до конца своей каденции (я уверен, он второй раз в президенты не пойдет, и не только потому, что он обещал не идти) вышел в парламенте и сказал: "Давайте прекратим избирать в Украине президентов!" Ребята, они не справляются. Знаете почему? Потому что они теряют почву под ногами, они сходят с ума практически все. От этой безудержной лести со стороны своих подчиненных, от этой безнаказанности, от вранья, за которое никто не отвечает... Они сходят с ума! Мы не выдерживаем экзамена на президентство. Давайте делать парламентскую республику! Хватит президентов – не получается у нас. Не получается! Поэтому я бы очень хотел, чтобы Зеленский инициировал изменения в Конституцию, чтобы Украина стала парламентской республикой. И чтобы он был последним украинским президентом.

Гордон и Зеленский во время записи интервью в 2018 году. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На Банковой вливают в уши, что Гордон в президенты идет. Хочу сказать всем: Гордон никуда не идет! Гордон хочет, чтобы президентов больше не было, чтобы была парламентская республика. Мне ничего не надо, у меня все есть. Мне надо, чтобы и у людей все было. Потому что чем больше у людей, тем больше будет капитализирована Украина. Мне нужна капитализированная Украина, куда будут приходить инвесторы и где будет закон один для всех. Еще раз, что мне надо: свобода слова и одинаковые возможности для каждого.

Я – человек, который любил артиста Зеленского и обожал человека Зеленского. Я был абсолютным апологетом этого замечательного парня. Но эта клятая президентская булава не оставила от того Володи Зеленского ничего.

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