Труханов вслед за Кличко заявил о риске веерных отключений. Шмыгаль говорил, что таких планов у правительства нет

Труханов: Нас предупредили, было совещание в обладминистрации, что возможны веерные отключения Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Трансляция заседания велась на YouTube-канале горсовета.

"Есть информация, что у нас могут быть какие-то веерные отключения света", – сказал он в ходе обсуждения вопроса автономности работы кислородных концентраторов, которые выданы пациентам с коронавирусной инфекцией для лечения на дому.

Директор департамента здравоохранения Левон Никогосян ответил градоначальнику, что в облэнерго просили мэрию предоставлять списки адресов таких пациентов, чтобы эти дома не отключали от электричества (вероятно, речь шла о плановых отключениях для ремонта сетей, так как волонтер Екатерина Ножевникова рассказывала о такой инициативе еще в конце октября, когда возможность веерных отключений еще не обсуждалась).

"Это ерунда какая-то. У нас что, в одном доме болеют, который можно не отключать? Это по всему городу, в том числе частный сектор. Это не спасает. Мы дадим информацию, но когда они посмотрят на карту – это весь город", – отреагировал Труханов на инициативу. По его мнению, для обеспечения автономности концентраторов необходимы аккумуляторы или генераторы.

"Нас предупредили, было совещание в обладминистрации, что возможны веерные отключения. Веерные отключения – это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечке. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти", – подчеркнул Труханов.