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Труханов вслед за Кличко заявил о риске веерных отключений. Шмыгаль говорил, что таких планов у правительства нет

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Труханов: Нас предупредили, было совещание в обладминистрации, что возможны веерные отключения
Труханов: Нас предупредили, было совещание в обладминистрации, что возможны веерные отключения
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов 22 ноября в ходе заседания оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации заявил о риске веерных отключений электроэнергии.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале горсовета. 

"Есть информация, что у нас могут быть какие-то веерные отключения света", – сказал он в ходе обсуждения вопроса автономности работы кислородных концентраторов, которые выданы пациентам с коронавирусной инфекцией для лечения на дому. 

Директор департамента здравоохранения Левон Никогосян ответил градоначальнику, что в облэнерго просили мэрию предоставлять списки адресов таких пациентов, чтобы эти дома не отключали от электричества (вероятно, речь шла о плановых отключениях для ремонта сетей, так как волонтер Екатерина Ножевникова рассказывала о такой инициативе еще в конце октября, когда возможность веерных отключений еще не обсуждалась). 

"Это ерунда какая-то. У нас что, в одном доме болеют, который можно не отключать? Это по всему городу, в том числе частный сектор. Это не спасает. Мы дадим информацию, но когда они посмотрят на карту – это весь город", – отреагировал Труханов на инициативу. По его мнению, для обеспечения автономности концентраторов необходимы аккумуляторы или генераторы. 

"Нас предупредили, было совещание в обладминистрации, что возможны веерные отключения. Веерные отключения – это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечке. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти", – подчеркнул Труханов.

Контекст:

4 ноября нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько заявил в эфире канала "Наш", что в Украине из 88 ТЭС функционируют только 37 и половина не работающих простаивают из-за недостатка топлива. "Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?" – сказал нардеп. Это заявление процитировали ряд российских СМИ, в том числе РБК"Радио Свобода""Ведомости"

11 ноября о риске веерных отключений заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал тогда его слова дезинформацией и сказал, что правительство не планирует веерные отключения. "Веерных отключений в стране нет", – заявил Шмыгаль, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях.  

В интервью "Радіо Свобода", которое вышло 20 ноября, премьер повторил этот тезис. "На сегодняшний день ни одной организацией-регулятором, правительством, никем в Украине не планируются веерные отключения. То есть, таких планов организации, подготовки веерных отключений в Украине нет. [Можно спать спокойно, холодильник] не разморозится", – сказал он. 

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

5 ноября, как пишет "Укринформ", пресс-служба "Укрэнерго" опровергала возможность веерных отключений. "Режимы работы энергосистемы сбалансированы, никаких графиков аварийных отключений (веерных отключений) потребителей или каких-либо других мер, направленных на ограничение потребления электроэнергии, оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" не вводил и вводить не собирается", – подчеркивали в компании.

Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виталий Кличко, электричество, Геннадий Труханов, электроэнергия, веерные отключения, мэр Одессы, Денис Шмыгаль
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