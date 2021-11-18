ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Наш край": Правительство не в состоянии предотвратить веерные отключения энергии, поэтому маскирует их под технические работы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Главный вопрос каким образом правительство планирует обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии в больницы, которые попадают под географию отключений?
Главный вопрос – каким образом правительство планирует обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии в больницы, которые попадают под географию отключений?
Фото: nashkray.org

Кабинет Министров Украины утверждает, что контролирует ситуацию с дефицитом угля, и отрицает вероятность веерных отключений, но они уже начались по всей территории Украины, заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак. Об этом 18 ноября пишет сайт политсилы.

"За все годы независимости Украины не было ситуации, когда массово начали бы выводить на "плановые технические работы", как это сейчас называют, десятки энергогенерирующих блоков в холодное время года. Эти работы на то и плановые, чтобы выполнять их в летний, теплый, сезон. А теперь пригород Киева при минусовой температуре на 10 дней, на 10 часов ежедневно, оставили без света. Те, кто использует электричество для отопления и приготовления пищи, оказались в ужасных условиях", – отметил политик.

Он добавил, что фактически веерные отключения начались не только в Киевской области. 

"Информация об аналогичных якобы "технических работах" появляется в социальных сетях чуть ли не из всех регионов Украины. В частности, о продолжительных технических отключениях сообщают из Львовской, Волынской и Ровенской областей. Главный вопрос – каким образом правительство планирует обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии в больницы, которые попадают под географию отключений? Ведь аппараты ИВЛ не могут работать без электроэнергии, а аварийные генераторы, которые на случай отключений находятся в медицинских учреждениях, смогут в лучшем случае обеспечить потребности только реанимационных отделений", – сказал Мазурчак.

В связи с этим в партии "Наш край" призвали срочно принять меры по обеспечению больниц дополнительными мощностями генераторов и проверить компании, которые начали массово отключать электроэнергию.

Теги: Кабинет Министров, правительство, электричество, электроэнергия, Наш край, веерные отключения, Александр Мазурчак, больницы, регионы, энергия, ИВЛ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле
"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле
"Люблю вас, ребята". Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты
"Люблю вас, ребята". Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты
"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте
"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма
"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа
"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа
"Мой босс Веня". Тина Кароль прилетела на день рождения сына в Великобританию. Фото
"Мой босс Веня". Тина Кароль прилетела на день рождения сына в Великобританию. Фото
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
  Власова о "Танцах со звездами": Мне платили гонорар. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала
  Власова о "Танцах со звездами": Мне платили гонорар. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала
48-летняя Клум топлес позировала перед молодым мужем. Опубликованы откровенные снимки
48-летняя Клум топлес позировала перед молодым мужем. Опубликованы откровенные снимки
"Просто мы котики". Шон Пенн засветился в киевской пиццерии ветерана Остальцева
"Просто мы котики". Шон Пенн засветился в киевской пиццерии ветерана Остальцева
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (87851)
2
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (83907)
3
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (64399)
4
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад (55236)
5
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (53301)
6
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (51338)
7
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (49703)
8
"Эта женщина знает толк в эротике", "Оргазм для глаз и ушей". Maruv показала секс с мужем (45309)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS