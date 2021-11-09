Комаровский: У меня уже нет надежды на Зеленского. Зеленский – все

Комаровский: Для меня Зеленский – все. Может быть, конечно, что-то произойдет такое грандиозное Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У меня нет надежды. Еще раз повторю: впечатление создается такое, что даже опасно давать дельные советы... Почему? Потому что пойти по пути, который ты подсказываешь, – это не по-пацански. По-пацански – это делать вид, что "вас всех не существует"... Для меня Зеленский – все. Может быть, конечно, что-то произойдет такое грандиозное и вдруг утром мы проснемся в другой стране.... Бывают чудеса", – сказал Комаровский.

По его мнению, у Зеленского "были бы шансы очень тепло остаться в памяти людей", если бы он инициировал смену формы правления в Украине – с парламентско-президентской на парламентскую.

"Это не очень просто. Это же конституционная норма, ее надо поменять. Но, казалось бы, сейчас, когда есть монобольшинство, это относительно легко реализовать. Это было бы очень круто", – считает доктор.

Еще один вариант остаться в памяти людей – досрочно уйти в отставку, продолжил Комаровский.

"Второй вариант. "Ребята, осталось два года. Я просто подаю в отставку. Не получилось, извините. Вернусь в "Квартал". Но на сегодня у нас нет политической силы, которая [смогла бы заменить "Слугу народа"]. Я боюсь прихода [пятого президента Петра] Порошенко, если он [Зеленский] сейчас уйдет", – сказал доктор.

В этом же интервью Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать Зеленского на выборах 2019 года.

"Мы с тобой лоханулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные, – обратился он к Гордону. – Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала".

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube