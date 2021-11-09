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Комаровский: У меня уже нет надежды на Зеленского. Зеленский – все

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Комаровский: Для меня Зеленский все. Может быть, конечно, что-то произойдет такое грандиозное
Комаровский: Для меня Зеленский – все. Может быть, конечно, что-то произойдет такое грандиозное
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому вряд ли удастся реализовать свою программу до конца каденции.

"У меня нет надежды. Еще раз повторювпечатление создается такое, что даже опасно давать дельные советы... Почему? Потому что пойти по пути, который ты подсказываешь, – это не по-пацански. По-пацански – это делать вид, что "вас всех не существует"... Для меня Зеленский – все. Может быть, конечно, что-то произойдет такое грандиозное и вдруг утром мы проснемся в другой стране.... Бывают чудеса", – сказал Комаровский.

По его мнению, у Зеленского "были бы шансы очень тепло остаться в памяти людей", если бы он инициировал смену формы правления в Украине – с парламентско-президентской на парламентскую.

"Это не очень просто. Это же конституционная норма, ее надо поменять. Но, казалось бы, сейчас, когда есть монобольшинство, это относительно легко реализовать. Это было бы очень круто", – считает доктор.

Еще один вариант остаться в памяти людей – досрочно уйти в отставку, продолжил Комаровский.  

"Второй вариант. "Ребята, осталось два года. Я просто подаю в отставку. Не получилось, извините. Вернусь в "Квартал". Но на сегодня у нас нет политической силы, которая [смогла бы заменить "Слугу народа"]. Я боюсь прихода [пятого президента Петра] Порошенко, если он [Зеленский] сейчас уйдет", – сказал доктор.

В этом же интервью Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать Зеленского на выборах 2019 года.

"Мы с тобой лоханулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные, – обратился он к Гордону. – Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала". 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.

Опрос, проведенный Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group с 23 октября по 2 ноября, показал, что рейтинг Зеленского снизился, но во втором туре выборов он по-прежнему победил бы любого оппонента

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский
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