Комаровский: Зеленский – чрезвычайно обидчивый человек. Если один раз сказал "нет" – все, ты уже враг

Комаровский: Того Володю очень люблю. А сейчас это не он. Это вообще другой человек Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По словам Комаровского, после избрания Зеленского президентом они лишь дважды общались по телефону.

"К сожалению, Владимир Александрович – судя по всему, чрезвычайно обидчивый человек. Я раньше этого в нем на замечал", – отметил врач.

Он рассказал, что несколько дней назад в YouTube случайно попал на фрагмент концерта студии "Квартал 95" с участием Зеленского и Елены Кравец. Ролик был о том, как мужчина впервые делал эпиляцию. Комаровский сказал, что это одна из его самых любимых пародий.

"Я смотрел – и мне хотелось плакать. Я как будто перенесся в те светлые времена [когда Зеленский был актером]. Знаешь, это как будто ты встречаешься с женщиной, которую ты любил, которая для тебя, может быть, была всем, а сейчас непонятно что. У меня примерно такое ощущение было. Я смотрел и говорил: "Господи, как же я тебя любил!" – признался Комаровский.

"А сейчас не любите?" – уточнил Гордон.

"Того Володю очень люблю. Того, которого я вижу [в "Квартале"]. А [сейчас] это не он. Это вообще другой человек, – считает Комаровский. – Оказывается, если один раз сказал "нет" – все, ты уже враг. Потенциальный враг... Впечатление создается такое, что даже опасно давать дельные советы... Почему? Потому что пойти по пути, который ты подсказываешь, – это не по-пацански. По-пацански – это делать вид, что "вас всех не существует". Ты сколько чирикал про законы про медиа, про закон об олигархах? Понимаешь, сказать, что с законом про олигархов мы лоханулись, это, по большому счету, чистый развод, – значит, признать, что Гордон прав. "Мы пошли на поводу у Гордона? Кто такой Гордон?" Логично? Логично. Что получается: когда публичный человек с рейтингом не меньшим, чем у президента, мягко говоря, что-то говорит, то прислушаться к его словам – это не по-пацански".

По мнению доктора, у президента должен быть другой подход.

"Надо, чтобы президент все-таки был фигурой, которая измеряет свои действия другими категориями, не пацанскими, не кто сильнее, не "мы тебя раздавим", – отметил он.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube