Комаровский ответил на вопрос, ведет ли он переговоры с Разумковым о создании политсилы

Комаровский: Я говорил: "В жопу! Всех в жопу!" И они уезжали Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон напомнил, что в конце октября в эфире телеканала "Украина 24" о подобных переговорах заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко. Он сказал, что Разумков стал альтернативой для электората президента Владимира Зеленского и "ведет плодотворные, по моим данным, переговоры с доктором Комаровским и с господином Гордоном". Луценко подчеркнул, что "это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электората "слуг народа".

"Я позвонил вам, говорю: "Доктор, оказывается, с нами ведут переговоры". А вы мне ответили: "А зачем нам третий?" Люди сейчас спрашивают: с нами ведет кто-то переговоры? Скажите честно", – обратился Гордон к Комаровскому.

"Нет. А что с нами вести переговоры?" – ответил доктор.

Он подчеркнул, что никогда в жизни не разговаривал с Разумковым и вообще с ним не знаком.

"Хоть кто-то вел с вами переговоры о создании политической силы?" – уточнил журналист.

"За последние года три раза четыре ко мне приезжали в Харьков отдельные люди... Они писали мне письма: "Доктор, мы хотим обсудить с вами политику". Я говорил: "Меня это не интересует". А они: "Мы понимаем, что вы не можете... Но, может, мы заглянем вам в глаза?" – "У вас будет пять минут". Они приезжали из Киева и говорили: "Доктор, вы не хотите ли?.. Есть клиент и так далее". Я говорил: "В жопу! Всех в жопу!" И они уезжали", – рассказал Комаровский.

При этом фамилии этих клиентов, по его словам, ему ни разу не называли.

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