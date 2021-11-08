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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский ответил на вопрос, ведет ли он переговоры с Разумковым о создании политсилы

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Комаровский: Я говорил: "В жопу! Всех в жопу!" И они уезжали
Комаровский: Я говорил: "В жопу! Всех в жопу!" И они уезжали
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не ведет никаких переговоров на тему политики с бывшим спикером Верховной Рады, внефракционным нардепом Дмитрием Разумковым.

Гордон напомнил, что в конце октября в эфире телеканала "Украина 24" о подобных переговорах заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко. Он сказал, что Разумков стал альтернативой для электората президента Владимира Зеленского и "ведет плодотворные, по моим данным, переговоры с доктором Комаровским и с господином Гордоном". Луценко подчеркнул, что "это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электората "слуг народа". 

"Я позвонил вам, говорю: "Доктор, оказывается, с нами ведут переговоры". А вы мне ответили: "А зачем нам третий?" Люди сейчас спрашивают: с нами ведет кто-то переговоры? Скажите честно", – обратился Гордон к Комаровскому.

"Нет. А что с нами вести переговоры?" – ответил доктор.

Он подчеркнул, что никогда в жизни не разговаривал с Разумковым и вообще с ним не знаком.

"Хоть кто-то вел с вами переговоры о создании политической силы?" – уточнил журналист.

"За последние года три раза четыре ко мне приезжали в Харьков отдельные люди... Они писали мне письма: "Доктор, мы хотим обсудить с вами политику". Я говорил: "Меня это не интересует". А они: "Мы понимаем, что вы не можете... Но, может, мы заглянем вам в глаза?" – "У вас будет пять минут". Они приезжали из Киева и говорили: "Доктор, вы не хотите ли?.. Есть клиент и так далее". Я говорил: "В жопу! Всех в жопу!" И они уезжали", – рассказал Комаровский.

При этом фамилии этих клиентов, по его словам, ему ни разу не называли. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Разумков в 2019 году возглавлял пропрезидентскую партию "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

За отзыв Разумкова с должности спикера проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

У Разумкова и "Слуги народа" были разногласия по ряду вопросов, включая закон об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Вопреки решению фракции, он обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить законопроект, а после его принятия заявил о попытках фальсификации текста документа.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году. 

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекнул, что будет создавать собственную политическую партию

5 ноября стало известно, что бывший председатель Верховной Рады создает в парламенте свое межфракционное объединение "Разумная политика". Ожидается, что в его состав, кроме Разумкова, войдут 21 нардеп от "Слуги народа", двое внефракционных и один нардеп от "Батьківщини". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Юрий Луценко, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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