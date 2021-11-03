Казанский: Партию Разумкова в Днепропетровской области может возглавить бывший глава ОГА и герой программы "Давай поженимся" Бондаренко

Денис Казанский: В принципе, уже понятно, что там будет за партия Фото: Денис Казанский / Facebook

"Знакомые из Днепра рассказали смешное. Оказывается, новую политическую силу Разумкова в Днепропетровской области очень хочет возглавить бывший глава ОГА Александр Бондаренко. Тот самый герой программы "Давай поженимся", которого на волне моды на новые лица в 2019 назначили губернатором, а уже в следующем году достаточно быстро уволили – после того, как он показал неудовлетворительный результат", – сообщил он.

Журналист добавил, что Бондаренко тесно связан с бизнесменом Игорем Коломойским.

"На своем посту Бондаренко запомнился не только провальной работой, но и плотным сотрудничеством с людьми Игоря Коломойского. Но и это не помогло ему сохранить кресло. В итоге пришлось срочно возвращать в ОГА "старое лицо" – Валентина Резниченко, который управлял областью до назначения Бондаренко. И вот теперь экс-губернатор готовится возглавить в области партию Разумкова. В принципе, уже понятно, что там будет за партия", – резюмировал Казанский.