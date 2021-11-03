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Казанский: Партию Разумкова в Днепропетровской области может возглавить бывший глава ОГА и герой программы "Давай поженимся" Бондаренко

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Денис Казанский: В принципе, уже понятно, что там будет за партия
Денис Казанский: В принципе, уже понятно, что там будет за партия
Фото: Денис Казанский / Facebook

Бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, которого уволили из-за неудовлетворительного результата работы, "очень хочет" стать руководителем новой политической силы бывшего спикера Верховной Рады, нардепа Дмитрия Разумкова. Об этом 3 ноября написал в своем Facebook журналист Денис Казанский.

"Знакомые из Днепра рассказали смешное. Оказывается, новую политическую силу Разумкова в Днепропетровской области очень хочет возглавить бывший глава ОГА Александр Бондаренко. Тот самый герой программы "Давай поженимся", которого на волне моды на новые лица в 2019 назначили губернатором, а уже в следующем году достаточно быстро уволили – после того, как он показал неудовлетворительный результат", – сообщил он. 

Журналист добавил, что Бондаренко тесно связан с бизнесменом Игорем Коломойским. 

"На своем посту Бондаренко запомнился не только провальной работой, но и плотным сотрудничеством с людьми Игоря Коломойского. Но и это не помогло ему сохранить кресло. В итоге пришлось срочно возвращать в ОГА "старое лицо" – Валентина Резниченко, который управлял областью до назначения Бондаренко. И вот теперь экс-губернатор готовится возглавить в области партию Разумкова. В принципе, уже понятно, что там будет за партия", – резюмировал Казанский.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4547865138626296

Контекст:

Бондаренко был назначен главой Днепропетровской ОГА в сентябре 2019 года.

9 декабря 2020 года Кабинет Министров согласовал кандидатуру Резниченко на пост главы Днепропетровской ОГА и в тот же день согласовал отставку Бондаренко.

Приказ о назначении Резниченко президент Украины Владимир Зеленский подписал 10 декабря.

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. 

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

За отзыв Разумкова с должности спикера проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

28 октября Разумков намекнул, что намерен создать собственную политическую партию.

Теги: Днепр, Днепропетровская область, Денис Казанский, Дмитрий Разумков, Александр Бондаренко
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