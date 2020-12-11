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Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский вручил новому главе Днепропетровской облгосадминистрации Валентину Резниченко удостоверение и пожелал успехов в работе.

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Зеленский вручил Резниченко удостоверение
Зеленский вручил Резниченко удостоверение
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валентина Резниченко председателем Днепропетровской облгосадминистрации. Соответствующий указ №558/2020 глава государства подписал 10 декабря.

Указом №557/2020 Зеленский уволил с этой должности Александра Бондаренко.

Как сообщила пресс-служба президента 11 декабря, он вручил Резниченко удостоверение, пожелав успехов, и "выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию" Днепропетровской области.

Правительство Украины согласовало кандидатуру Резниченко на пост главы Днепропетровской ОГА 9 декабря. В тот же день Кабмин согласовал отставку Бондаренко, который был главой ОГА с сентября 2019 года.

Резниченко родился в 1972 году в Днепропетровске. С 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Теги: Днепропетровская область, указ, Владимир Зеленский, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, Офис президента Украины, Александр Бондаренко, Кабмин
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