Кабмин согласовал Резниченко на должность главы Днепропетровской ОГА

48-летний Валентин Резниченко возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию с марта 2015 года по июнь 2019 года.

Резниченко родился в 1972 году в Днепропетровске Фото: Валентин Резніченко / Facebok

Кабинет министров Украины на заседании 9 декабря согласовал кандидатуру Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской облгосадминистрации. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который участвовал в заседании.

Резниченко выступил перед членами правительства и попросил поддержать его кандидатуру.

"Имею более чем 20-летний управленческий опыт в бизнесе и органах госуправления. Прошу поддержать мою кандидатуру на должность главы Днепропетровской ОГА. Я понимаю этот регион, это моя родная область. Я всегда работал на результат, знаю, как это делать", – сказал Резниченко.

Он отметил, что одним из первых шагов будет работа с областным советом для принятия областного бюджета на 2021 год. Среди приоритетов Резниченко назвал борьбу с коронавирусом и подготовку к вакцинации.

Резниченко родился в 1972 году в Днепропетровске. С 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

С 13 сентября 2019 года Днепропетровскую ОГА возглавляет Александр Бондаренко.