В "Слуге народа" предупредили своих нардепов, что за объединение с Разумковым отнимут мандат

Мотовиловец: Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", то пусть сдают мандат и идут на выборы Фото: sluga-narodu.com

"Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", то пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", – считает Мотовиловец.

Он отметил, что пока не слышал ни от кого из коллег о желании объединиться с экс-спикером.

На уточнение, поддержал бы Мотовиловец исключение из парламента нардепов фракции Василия Мокана и Нелли Яковлевой, которые были бизнес-партнерами Разумкова и именно он которых привел в список, замглавы фракции ответил отрицательно, отметив, что считает их эффективными депутатами.

"Если они хотят выйти сами, я проголосую за применение к ним императивного мандата. Сдавайте мандат", – уточнил он.

Мотовиловец заявил также, что "хотел бы видеть Дмитрия Разумкова самым эффективным депутатом фракции "Слуга народа".

5 ноября стало известно, что Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение "Разумная политика". По данным СМИ, в него войдут около 25 народных депутатов, в том числе представители монобольшинства Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук и Олег Воронько,