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ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" предупредили своих нардепов, что за объединение с Разумковым отнимут мандат

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Мотовиловец: Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", то пусть сдают мандат и идут на выборы
Мотовиловец: Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", то пусть сдают мандат и идут на выборы
Фото: sluga-narodu.com

Нардепов, прошедших в Верховную Раду по списку "Слуги народа", предостерегли от объединения с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым. Об этом в интервью LIGA.net сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

"Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", то пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", – считает Мотовиловец.

Он отметил, что пока не слышал ни от кого из коллег о желании объединиться с экс-спикером.

На уточнение, поддержал бы Мотовиловец исключение из парламента нардепов фракции Василия Мокана и Нелли Яковлевой, которые были бизнес-партнерами Разумкова и именно он которых привел в список, замглавы фракции ответил отрицательно, отметив, что считает их эффективными депутатами.

"Если они хотят выйти сами, я проголосую за применение к ним императивного мандата. Сдавайте мандат", – уточнил он.

Мотовиловец заявил также, что "хотел бы видеть Дмитрия Разумкова самым эффективным депутатом фракции "Слуга народа".

5 ноября стало известно, что Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение "Разумная политика". По данным СМИ, в него войдут около 25 народных депутатов, в том числе представители монобольшинства Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук и Олег Воронько,

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24".

Если Разумков создаст свою партию и пойдет с ней на выборы, она пройдет в Верховную Раду, свидетельствуют данные опроса, проведенного с 23-го по 27 октября Центром Разумкова. Партию Разумкова поддержали бы 5,5% украинцев. Лидером парламентского рейтинга остается "Слуга народа" (15%), на втором месте – "Европейская солидарность" (12,4%).

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, парламент, мандат, Слуга народа, Елена Яковлева, Дмитрий Разумков, Андрей Мотовиловец, Василий Мокан
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