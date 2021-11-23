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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17 ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев: Уверен, мы увидим на скамье подсудимых генерала, который отправил в Украину "Бук", сбивший самолет рейса MH17. У Bellingcat есть гипотеза, как его зовут

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Грозев рассказал, что Bellingcat "в ближайшие месяцы" опубликует расследование о MH17
Грозев рассказал, что Bellingcat "в ближайшие месяцы" опубликует расследование о MH17
Скриншот: Редакция / YouTube

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat, автор серии расследований о преступлениях российской власти Христо Грозев убежден, что высшее военное руководство России, отдававшее приказ отправить на Донбасс зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого в 2014 году сбили малайзийский самолет Boeing 777, обязательно окажется на скамье подсудимых. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Грозев сказал, что сбили самолет российские солдаты, но они действовали согласно приказу. 

"Они работали по схеме, которая была им выдана в закрытых конвертах, они их вскрыли буквально в момент перехода границы. Я не уверен, что они должны сидеть. Они совершили ошибку, но эта ошибка была запрограммирована политическим и военным руководством, которое их отправило туда. Они должны быть названы, но сидеть  скорее всего, нет. Даже по международному закону есть понятие combatant status, то есть если они были в активной армейской цепочке ответственности, то должен сидеть их самый вышестоящий начальник", – объяснил Грозев. 

В этой цепочке, отметил он, самый вышестоящий начальник – это президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин, но он обладает определенным иммунитетом. 

"Но иммунитета у генерала, который в нарушение международного закона отправил через границу "Бук" и дал инструкции, нет. Этого человека, я уверен, мы увидим на скамье подсудимых", – сказал расследователь.

Грозев подчеркнул: Россия совершила военное преступление уже в момент, когда решила отправить "Бук" в Украину.

"Российская сторона отправила оружие, которое нельзя использовать в таком ограниченном, автономном режиме. Это оружие предназначено для работы в дивизионном центре управления, где есть центр управления с отдельной радиолокационной системой и отдельная, удаленная, бригадная радиолокационная система, которая находит и определяет, что за воздушное судно летит", – объяснил журналист.

Он рассказал, что решение, применять "Бук" или нет, обычно принимается после комплексного анализа информации, полученной из трех разных источников.

"В данном случае Россия отправила на украинскую территорию только эту автономную установку. Да, она может стрелять, но эта опция используется, когда во время войны кто-то уничтожил (с помощью артиллерии или авиабомб) твой дивизионный центр управления. Это крайний случай, когда ты уже видишь, что к тебе подлетает самолет противника, и ты стреляешь по нему. Сам факт, что они отправили такую автономную установку без этого всего,  военное преступление. Уже сам факт! Дальше это рецепт ужаса и рецепт трагедии", – сказал журналист. 

Он сообщил, что команда Bellingcat продолжает работать над расследованием по этому делу, оно будет опубликовано "в ближайшие месяцы".

"Мы считаем, что уже вышли на команду, которая была оператором "Бука". Есть серьезные подозрения, кто нажал кнопку, кто отдал ему приказ. Но еще раз повторю: для нас это немного второстепенный антигерой. Основной антигерой  генерал, который дал команду и позволил переехать границу на этом "Буке". Мы имеем серьезную гипотезу, как зовут этого генерала", – сказал Грозев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский заявили, что отказываются давать показания по этому делу. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Boeing 777, MH17, Бук, война в Украине, Bellingcat, война на Донбассе, Христо Грозев
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