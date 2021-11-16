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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17 ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Был заснят "Бук" – он заглох посреди Тореза". Бизнесмен Кропачев рассказал, как передал в Киев видео- и фотоматериалы о сбивании MH17

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Кропачев: Прошел ограниченный период времени от официального опубликования данного снимка до прихода туда людей "ДНР"
Кропачев: Прошел ограниченный период времени от официального опубликования данного снимка до прихода туда людей "ДНР"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Виталий Кропачев рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в 2014 году именно он передал в Киев видео- и фотоматериалы по делу о крушении на Донбассе малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17.

Кропачев – уроженец Тореза (сейчас – Чистяково) Донецкой области, именно возле этого города произошла авиакатастрофа MH17. На момент начала конфликта на Донбассе он был депутатом Донецкого облсовета, входил во фракцию Партии регионов.

17 июля 2014 года, когда был сбит самолет, Кропачев связался с тогдашним народным депутатом, а сейчас советником главы МВД Антоном Геращенко и сообщил ему о "необычной боевой машине", которую местные жители увидели в Снежном (находится в 10 км от Тореза). Об этом Геращенко писал в блоге в 2020 году.

В интервью Гордону Кропачев рассказал, как получил эту информацию. По его словам, в то время на трассах возле Тореза неравнодушные граждане установили видеокамеры, чтобы следить за перемещением техники, и передавали отснятый материал в Киев.

"Так был заснят "Бук" – он заглох посреди Тореза. Просто никто на тот момент не знал, что такое этот "Бук". Был сделан снимок, отослан сюда Антону. Антон тоже сразу не понял, что это такое, но потом разобрались... Через какой-то период времени он прошел через Торез, выехал в Снежное, стал на точку вблизи Саур-Могилы и произвел этот выстрел, который был заснят из микрорайона города Тореза. И этот снимок тоже передался сюда", – рассказал Кропачев.

17 июля 2014 года Геращенко опубликовал в Facebook фотографию инверсионного следа от ракеты. Он написал тогда, что снимок сделали в третьем микрорайоне Тореза через несколько минут после запуска ракеты.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694844643935719&set=a.670987829654734&type=3

Кропачев рассказал, что сфотографировал след его знакомый. По словам бизнесмена, этого знакомого пришлось быстро эвакуировать.

"Прошел ограниченный период времени от официального опубликования данного снимка до прихода туда людей "ДНР"... Они локацию очень быстро определили, поэтому пришлось этих людей и их семьи оттуда вывозить. Довольно большое количество людей уехало", – сказал Кропачев.

Интервью с Кропачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский заявили, что отказываются давать показания по этому делу. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, Торез, Снежное, MH17, Саур-Могила, война в Украине, война на Донбассе, Виталий Кропачев
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