"Был заснят "Бук" – он заглох посреди Тореза". Бизнесмен Кропачев рассказал, как передал в Киев видео- и фотоматериалы о сбивании MH17

Кропачев: Прошел ограниченный период времени от официального опубликования данного снимка до прихода туда людей "ДНР" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Кропачев – уроженец Тореза (сейчас – Чистяково) Донецкой области, именно возле этого города произошла авиакатастрофа MH17. На момент начала конфликта на Донбассе он был депутатом Донецкого облсовета, входил во фракцию Партии регионов.

17 июля 2014 года, когда был сбит самолет, Кропачев связался с тогдашним народным депутатом, а сейчас советником главы МВД Антоном Геращенко и сообщил ему о "необычной боевой машине", которую местные жители увидели в Снежном (находится в 10 км от Тореза). Об этом Геращенко писал в блоге в 2020 году.

В интервью Гордону Кропачев рассказал, как получил эту информацию. По его словам, в то время на трассах возле Тореза неравнодушные граждане установили видеокамеры, чтобы следить за перемещением техники, и передавали отснятый материал в Киев.

"Так был заснят "Бук" – он заглох посреди Тореза. Просто никто на тот момент не знал, что такое этот "Бук". Был сделан снимок, отослан сюда Антону. Антон тоже сразу не понял, что это такое, но потом разобрались... Через какой-то период времени он прошел через Торез, выехал в Снежное, стал на точку вблизи Саур-Могилы и произвел этот выстрел, который был заснят из микрорайона города Тореза. И этот снимок тоже передался сюда", – рассказал Кропачев.

17 июля 2014 года Геращенко опубликовал в Facebook фотографию инверсионного следа от ракеты. Он написал тогда, что снимок сделали в третьем микрорайоне Тореза через несколько минут после запуска ракеты.

Кропачев рассказал, что сфотографировал след его знакомый. По словам бизнесмена, этого знакомого пришлось быстро эвакуировать.

"Прошел ограниченный период времени от официального опубликования данного снимка до прихода туда людей "ДНР"... Они локацию очень быстро определили, поэтому пришлось этих людей и их семьи оттуда вывозить. Довольно большое количество людей уехало", – сказал Кропачев.

Интервью с Кропачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00