Родные погибших в катастрофе MH17 заявили, что надеются услышать в приговоре суда о роли России

"Мы знаем достаточно много о четырех обвиняемых, но мы не знаем о тех, кто виноват в трагедии со стороны России. Я надеюсь, что в приговоре суд укажет, что это была за система, какова роль России, что она делала на востоке Украины", – сказал гражданин Нидерландов Пит Плуг, глава правления Фонда жертв крушения (Stichting Vliegramp MH17), потерявший в трагедии брата, невестку и племянника.

По его словам, роль России в трагедии MH17 необходимо отобразить в приговоре, чтобы предотвратить такие катастрофы в будущем. Он привел катастрофу самолета МАУ в Иране в качестве примера того, как легко подобное может повториться.

"Поведение России можно назвать одним словом – отвратительное. Россия лжет, не сотрудничает, обвиняет Украину", – подчеркнул Плуг.

58-летний Алекс Плуг, старший брат Пита Плуга – один из двоих погибших, чьи тела так и не нашли после катастрофы, сообщала "Немецкая волна".