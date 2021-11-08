Родные погибших в катастрофе MH17 заявили, что надеются услышать в приговоре суда о роли России

"Мы знаем достаточно много о четырех обвиняемых, но мы не знаем о тех, кто виноват в трагедии со стороны России. Я надеюсь, что в приговоре суд укажет, что это была за система, какова роль России, что она делала на востоке Украины", – сказал гражданин Нидерландов Пит Плуг, глава правления Фонда жертв крушения (Stichting Vliegramp MH17), потерявший в трагедии брата, невестку и племянника.
По его словам, роль России в трагедии MH17 необходимо отобразить в приговоре, чтобы предотвратить такие катастрофы в будущем. Он привел катастрофу самолета МАУ в Иране в качестве примера того, как легко подобное может повториться.
"Поведение России можно назвать одним словом – отвратительное. Россия лжет, не сотрудничает, обвиняет Украину", – подчеркнул Плуг.
58-летний Алекс Плуг, старший брат Пита Плуга – один из двоих погибших, чьи тела так и не нашли после катастрофы, сообщала "Немецкая волна".
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.