1 ноября в Нидерландах возобновляются слушания по делу MH17

Заседание суда начнется в 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву). Сегодня суд должен объявить результаты дополнительного расследования в случае его завершения. Также предоставлена возможность выступить на суде родственникам потерпевших.

Слушания запланированы в периоды с 1-го по 5 ноября, с 8-го по 12 ноября и с 15-го по 19 ноября.

Ранее председательствующий судья информировал о том, что с 15 ноября свою позицию по этому делу будет излагать прокуратура, сообщал УНН.