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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

1 ноября в Нидерландах возобновляются слушания по делу MH17

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Сегодня суд должен объявить результаты дополнительного расследования
Сегодня суд должен объявить результаты дополнительного расследования
Фото: EPA

В судебном комплексе "Схипхол" (Бадхуведорп, Нидерланды) 1 ноября возобновляются слушания по делу о катастрофе на Донбассе малайзийского самолета Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Это следует из расписания, опубликованного на сайте суда.

Заседание суда начнется в 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву). Сегодня суд должен объявить результаты дополнительного расследования в случае его завершения. Также предоставлена возможность выступить на суде родственникам потерпевших.

Слушания запланированы в периоды с 1-го по 5 ноября, с 8-го по 12 ноября и с 15-го по 19 ноября.

Ранее председательствующий судья информировал о том, что с 15 ноября свою позицию по этому делу будет излагать прокуратура, сообщал УНН

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины

Последнее заседание по делу MH17 состоялось 24 сентября этого года. В сентябре в суде выступали родственники жертв катастрофы. 

28 октября 2021 года бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов отреагировал на сообщения о попытках России запугать адвокатов родственников жертв MH17. 

Теги: Нидерланды, самолет, крушение, MH17, суды, малайзийский Boeing
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