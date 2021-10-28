Адвокатов родственников жертв MH17 запугивают. Это может делать Россия – СМИ

Самолет был сбит в небе над Донбассом в 2014 году Фото: EPA

По данным портала, Национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности (NCTV) предполагает, что это делается со стороны России. Как стало известно изданию, NCTV предложил вовлеченным юристам принять участие в программе обеспечения безопасности.

RTL Nieuws пишет, что в последние месяцы участились инциденты, в ходе которых адвокатов преследовали, среди прочего, в их частных домах. Издание пишет, что это, вероятно, связано с правом предоставления слова родственникам жертв катастрофы в суде, вследствие чего и их адвокаты стали активнее.

Восемь членов команды юристов, которая помогала родственникам жертв катастрофы, были приглашены к Национальному координатору по безопасности и борьбе с терроризмом 22 сентября. Во время обширной презентации NCTV заявил, что Россия пыталась различными способами воспрепятствовать адвокатам и запугать их. Затем координатор предложил включить юристов в программу безопасности. В целом было сообщено о четырех инцидентах.

В NCTV заявили, что не ожидают физического насилия в отношении адвокатов. Сами защитники не комментировали статью.