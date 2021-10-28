Мамедов: СМИ сообщают о попытках РФ запугать адвокатов родственников жертв MH17. Правосудие должно остановить страну-агрессора!

"СМИ Нидерландов сообщают о попытках РФ запугать адвокатов родственников жертв MH17. Это новый вызов для Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы, которая продолжает расследовать факт сбивания самолета, а также для пострадавших и судей. На это должен отреагировать мир. Правосудие должно остановить страну-агрессора!" – написал он.

Контекст:

28 октября нидерландское издание RTL Nieuws сообщило, что адвокатов родственников жертв катастрофы малайзийского лайнера Boeing рейса MH17 запугивают. По данным портала, Национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности (NCTV) предполагает, что это делается со стороны России. Как стало известно изданию, NCTV предложил вовлеченным юристам принять участие в программе обеспечения безопасности.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Предыдущее заседание по делу MH17 состоялось 24 сентября. В сентябре в суде выступали родственники жертв катастрофы. Следующее заседание состоится 1 ноября.