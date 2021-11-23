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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Цемах был настолько ценным свидетелем по делу MH17, что впервые в истории министры западных стран пытались давить на украинскую власть – Грозев

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Грозев: Цемах это очень ценный свидетель
Грозев: Цемах – это очень ценный свидетель
Фото: promoteukraine.org

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал фигуранта дела о крушении малайзийского самолета Boeing 777, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, которого Украина передала России, "очень ценным свидетелем" по этому делу.

"Это очень ценный свидетель. Это не только мое мнение, но и мнение прокуроров и следователей. Он был так ценен, что впервые в молодой истории министры западных стран напрямую пытались давить на ваше правительство и на ваш Офис президента, чтобы что-то не делать... Я знаю, что были такие разговоры накануне [выдачи его России]", – сказал Грозев.

По его мнению, существуют два объяснения, почему украинские власти согласились передать Цемаха. Первое, которое Грозев назвал "невинным", связано с обменом удерживаемыми лицами. 

"Россия, признавая свое преступление и важность убрать этого свидетеля, сказала: "Мы не выпустим всех этих невинних людей, которых мы держим здесь, если вы не выдадите нам именно этого человека. Другие нас не интересуют". Невинное объяснение заключается в том, что правительство решает не жертвовать этими людьми и пожертвовать отношениями с западными партнерами и отдать этого свидетеля", – предположил расследователь. 

Другое, "менее невинное объяснение",  это трусость, продолжил он. Грозев считает, что украинские власти могли испугаться давления России, мол, если он настолько важен для Кремля, то нужно выполнить его требование, иначе в будущем будут проблемы.

"Но очень сложно войти в голову человека и понять мотивацию", – подчеркнул Грозев. 

Он сказал, что на месте украинской власти он бы отложил передачу Цемаха России. 

"Я бы его полностью, как это называется в правоохранительных органах, "операционализировал". То есть я бы его допросил, отдал бы его судебному следователю [в Нидерланды]... Правда, здесь, конечно же, Цемах должен был согласиться говорить. А насколько я понимаю,  раз он понял, что есть шанс, что Россия его вытащит, он перестал говорить. Поэтому здесь правильный ход был бы, скорее всего, занять очень-очень агрессивную публичную позицию: "Мы его не отдаем". Так, чтобы он поверил в это, и допросить его", – сказал Грозев.

Уже после этого, по его мнению, Цемаха можно было передавать России. 

Интервью с Грозевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство

В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября спикер международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия". 40 депутатов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России. По данным СМИ, Фред Вестербеке, который в то время занимал должность главного прокурора Нидерландов, направил письмо Офису генпрокурора Украины с призывом не допустить выдачи Цемаха россиянам. Его доступность для допроса является вопросом исключительной важности, говорилось в письме.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию. Среди тех, кого во время обмена вернула Украина, – режиссер Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко и другие. 

12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.

Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. "Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал он. 

После обмена власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха. 19 ноября Россия сообщила Нидерландам, что не может задержать Цемаха, так как неизвестно, где он находится. В прокуратуре Нидерландов считают, что Россия специально сорвала выдачу Цемаха

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Нидерланды, Boeing 777, MH17, война в Украине, Bellingcat, война на Донбассе, Владимир Цемах, Христо Грозев
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