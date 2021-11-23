Цемах был настолько ценным свидетелем по делу MH17, что впервые в истории министры западных стран пытались давить на украинскую власть – Грозев

"Это очень ценный свидетель. Это не только мое мнение, но и мнение прокуроров и следователей. Он был так ценен, что впервые в молодой истории министры западных стран напрямую пытались давить на ваше правительство и на ваш Офис президента, чтобы что-то не делать... Я знаю, что были такие разговоры накануне [выдачи его России]", – сказал Грозев.
По его мнению, существуют два объяснения, почему украинские власти согласились передать Цемаха. Первое, которое Грозев назвал "невинным", связано с обменом удерживаемыми лицами.
"Россия, признавая свое преступление и важность убрать этого свидетеля, сказала: "Мы не выпустим всех этих невинних людей, которых мы держим здесь, если вы не выдадите нам именно этого человека. Другие нас не интересуют". Невинное объяснение заключается в том, что правительство решает не жертвовать этими людьми и пожертвовать отношениями с западными партнерами и отдать этого свидетеля", – предположил расследователь.
Другое, "менее невинное объяснение", – это трусость, продолжил он. Грозев считает, что украинские власти могли испугаться давления России, мол, если он настолько важен для Кремля, то нужно выполнить его требование, иначе в будущем будут проблемы.
"Но очень сложно войти в голову человека и понять мотивацию", – подчеркнул Грозев.
Он сказал, что на месте украинской власти он бы отложил передачу Цемаха России.
"Я бы его полностью, как это называется в правоохранительных органах, "операционализировал". То есть я бы его допросил, отдал бы его судебному следователю [в Нидерланды]... Правда, здесь, конечно же, Цемах должен был согласиться говорить. А насколько я понимаю, раз он понял, что есть шанс, что Россия его вытащит, он перестал говорить. Поэтому здесь правильный ход был бы, скорее всего, занять очень-очень агрессивную публичную позицию: "Мы его не отдаем". Так, чтобы он поверил в это, и допросить его", – сказал Грозев.
Уже после этого, по его мнению, Цемаха можно было передавать России.
Интервью с Грозевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство.
В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).
В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.
3 сентября спикер международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия". 40 депутатов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России. По данным СМИ, Фред Вестербеке, который в то время занимал должность главного прокурора Нидерландов, направил письмо Офису генпрокурора Украины с призывом не допустить выдачи Цемаха россиянам. Его доступность для допроса является вопросом исключительной важности, говорилось в письме.
7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию. Среди тех, кого во время обмена вернула Украина, – режиссер Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко и другие.
12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.
Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. "Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал он.
После обмена власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха. 19 ноября Россия сообщила Нидерландам, что не может задержать Цемаха, так как неизвестно, где он находится. В прокуратуре Нидерландов считают, что Россия специально сорвала выдачу Цемаха.