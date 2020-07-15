Луценко: Единственный разговор с Зеленским на сильно повышенных тонах был связан с выдачей РФ Цемаха

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что был категорически против выдачи России бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Зеленский с позицией Луценко был не согласен.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал в интервью "Буквам", которое вышло 13 июля, что президент Владимир Зеленский никогда не давал ему указаний зарегистрировать какие-то уголовные производства, единственный конфликт между ними касался выдачи России фигуранта дела о крушении малайзийского самолета Boeing 777, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха.

"Зеленский никогда мне не звонил по поводу какого-то уголовного дела. Единственный разговор, который был на повышенных тонах, сильно на повышенных тонах, был связан с моим несогласием с выдачей Цемаха РФ. Тогда я услышал слова: "Значит, тебе недолго осталось", и я сказал: "Сколько не осталось – все мое". Но это принципиальный вопрос по делу номер один для Украины, потому что дело MH17 в нидерландском суде – это не дело сепаратистов, это дело [президента РФ Владимира] Путина", – сказал Луценко.

Он подчеркнул, что прекрасно понимает чувства родственников украинских заложников, на которых обменяли Цемаха, но это дело связано со стратегическими интересами Украины в войне против России.

"В деле, которое рассматривается в нидерландском суде, ключевыми являются не первые четыре подозреваемых. Конечно, было бы очень желательно, чтобы один из них был на скамье подсудимых. Я имею в виду Цемаха. Дело в том, что дальше стоит вопрос, кто координировал деятельность военнослужащих РФ, которые сбили гражданский самолет, и этот человек установлен украинским следствием и прокурорским надзором. И для того, чтобы его отдать под суд, необходимо сделать несколько очень важных оперативных действий, и не только на территории Украины", – объяснил бывший генеральный прокурор.

Он отметил, что Цемах был доставлен с оккупированных территорий в Киев очень дорогой ценой.

"То, что Цемах, с таким трудом доставленный в Киев – ценой одного погибшего и одного раненого украинского бойца, – был отпущен, подрывает доверие к нашим оперативникам и на оккупированной территории, и на территории другого государства. Ну поставь себя на место человека, который помогает украинским силовикам на Донбассе (на оккупированной части) или, например, на территории российской военной части. После выдачи Цемаха готовы ли они будут сделать некоторые очень жизненно необходимые вещи и жизненно опасные вещи? Вот почему я был категорически против выдачи Цемаха, и сегодня считаю, что это был огромный удар по делу номер один в Украине – делу MH17", – отметил Луценко.

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство.

В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.

12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.

Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. "Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал он.