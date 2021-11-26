Зеленский: Бурба хотел втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил

Зеленский: Я бы никогда не въехал в эту стену. Мы не проводили эту операцию. Нас втянули Фото: President Of Ukraine / Flickr

Зеленский пересказал разговор с экс-главой Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой при планировании операции.

"Приходит товарищ Бурба... и рассказывает, что он предлагает. У меня был один только вопрос, и я его задал: "Турецкие авиалинии" – [президент Турции Реджеп] Эрдоган должен знать?" – "Нет". – Понял", – сказал Зеленский.

Он вновь подчеркнул, что не считает эту операцию украинской. "Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция. Я говорю, что у меня ощущение, что нас втягивают", – пояснил президент.

По его словам, он напомнил Бурбе, что в самолете "Турецких авиалиний" с боевиками, который должен был вылетать из Минска, были бы и обычные люди, более 100 пассажиров, граждан разных стран.

"А вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине. У меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет? Может такое быть?" – "Может". – А скажите мне, пожалуйста, а может быть такое, что они заберут этот самолет и все люди погибнут. Может?" – "Даже лучше, мы обвиним в этом других", – по словам Зеленского, ответил ему Бурба.

После этого, Зеленский, по его словам, отказался утверждать эту операцию как главнокомандующий Украины, пока она не будет детально проработана так, чтобы в ее ходе не пострадали люди.

"После Америки он хочет меня поссорить, не только меня, втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи, и так он нам помогает, – я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я и говорю: мы не проводили эту операцию. Нас втянули. И так и было", – подытожил Зеленский.

Он не уточнил, как вышло, что операция все-таки была начата, но, по его словам, после того, как Бурба понял, "что его идеи были хлопнуты и расколоты Россией", он решил "слить" эту информацию в СМИ, "и мы прекрасно понимаем, через кого".